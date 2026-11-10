Fallece la leyenda del béisbol Bob Boone

El fallecimiento de Bob Boone, campeón de la Serie Mundial y reconocido receptor, enluta a los seguidores del béisbol y a su propia familia, vinculada profundamente al deporte a través de sus hijos Aaron y Bret. La noticia ha sido difundida de manera amplia por diversos medios especializados y agencias, entre ellos ESPN Deportes, AP News, San Antonio Express-News, Momento Deportivo RD y Primera Hora, destacando su legado como monarca con los Filis de Filadelfia en 1980.

Los reportes disponibles se limitan a confirmar su deceso y su trayectoria histórica en los diamantes, sin que la cobertura actual detalle los siguientes pasos o homenajes póstumos.