¡El duelo del Caribe! Puerto Rico y República Dominicana se medirán con jugadores de Grandes Ligas en el Hiram Bithorn

El Estadio Hiram Bithorn albergará el enfrentamiento de béisbol conocido como el Duelo del Caribe entre República Dominicana y Puerto Rico durante el mes de diciembre. La cobertura de medios como ESPN Deportes, El Nuevo Día, El Vocero de Puerto Rico y Telemundo Puerto Rico destaca la histórica rivalidad caribeña y la participación confirmada de estrellas de Grandes Ligas en el evento deportivo.

Los aficionados al béisbol y los seguidores de ambas selecciones nacionales aguardan el desarrollo de los encuentros programados para diciembre.