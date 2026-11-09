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¡El duelo del Caribe! Puerto Rico y República Dominicana se medirán con jugadores de Grandes Ligas en el Hiram Bithorn

República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán en el Estadio Hiram Bithorn con jugadores de Grandes Ligas.

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El resumen

El Estadio Hiram Bithorn albergará el enfrentamiento de béisbol conocido como el Duelo del Caribe entre República Dominicana y Puerto Rico durante el mes de diciembre. La cobertura de medios como ESPN Deportes, El Nuevo Día, El Vocero de Puerto Rico y Telemundo Puerto Rico destaca la histórica rivalidad caribeña y la participación confirmada de estrellas de Grandes Ligas en el evento deportivo.

Los aficionados al béisbol y los seguidores de ambas selecciones nacionales aguardan el desarrollo de los encuentros programados para diciembre.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Dónde se realizará el Duelo del Caribe?

El evento se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn.

¿Quiénes se enfrentarán en este duelo?

Las selecciones de República Dominicana y Puerto Rico.

¿Cuándo está programado el encuentro?

Los partidos se jugarán en el mes de diciembre.

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República Dominicana Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn Grandes Ligas Béisbol

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