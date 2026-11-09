El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron caídas significativas este lunes al alcanzar su nivel más bajo en dos meses. El retroceso responde a las expectativas de una salida diplomática y a las señales de moderación y freno de Trump a las tensiones y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La cobertura de Bloomberg Línea, Clarin.com, Diario Libre, Revista ADVFN, Quartz e Infobae coincide en que la baja se produce mientras se minimizan nuevos ataques. Sin embargo, la Revista ADVFN advierte que la moderación ocurre pese a nuevos ataques reportados cerca del estrecho de Ormuz.

Las publicaciones no especifican los detalles concretos sobre los términos de la eventual salida diplomática ni el alcance real de los daños en las zonas de conflicto recientes.