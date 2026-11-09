El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán
El crudo Brent cayó por debajo de los 94 dólares y el Texas retrocedió un 4.61 por ciento este 9 de noviembre de 2026.
- Clave informativa: El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán
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El resumen
Los precios internacionales del petróleo registraron caídas significativas este lunes al alcanzar su nivel más bajo en dos meses. El retroceso responde a las expectativas de una salida diplomática y a las señales de moderación y freno de Trump a las tensiones y la guerra entre Estados Unidos e Irán.
La cobertura de Bloomberg Línea, Clarin.com, Diario Libre, Revista ADVFN, Quartz e Infobae coincide en que la baja se produce mientras se minimizan nuevos ataques. Sin embargo, la Revista ADVFN advierte que la moderación ocurre pese a nuevos ataques reportados cerca del estrecho de Ormuz.
Las publicaciones no especifican los detalles concretos sobre los términos de la eventual salida diplomática ni el alcance real de los daños en las zonas de conflicto recientes.
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Cobertura (6)
- El Brent cae por debajo de US$94 ante las expectativas de paz en Medio Oriente Bloomberg Línea · hace 5 h
- Guerra en Medio Oriente: el petróleo vuelve a caer fuerte y alcanza su precio más bajo en dos meses Clarin.com · hace 5 h
- El petróleo de Texas baja un 4.61 % ante el freno de Trump a las tensiones con Irán Diario Libre · hace 5 h
- Petróleo cae ante señales de moderación de Trump sobre Irán, pese a nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz Revista ADVFN · hace 5 h
- Los precios del petróleo caen por debajo de $100 mientras Trump minimiza más ataques a Irán. Quartz · hace 5 h
- El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué precios alcanzó el petróleo?
El Brent cayó por debajo de los 94 dólares y el petróleo de Texas bajó un 4.61 por ciento, alcanzando su precio más bajo en dos meses.
¿A qué se debe la caída?
A las expectativas de una salida diplomática, las señales de moderación de Trump frente a Irán y la minimización de los ataques.
¿Se reportaron incidentes recientes a pesar de la baja?
Sí, la cobertura señala que se registraron nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz.
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