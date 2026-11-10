Golpe para Zidane: regresaría al Real Madrid tras lesionarse en la práctica de Francia

El centrocampista Aurélien Tchouaméni ha sufrido una lesión en la práctica de la selección de Francia, lo que motivó su retorno inmediato a la disciplina del Real Madrid según la cobertura de diversos medios deportivos. La situación ha generado alarma en el club blanco, siendo calificada en los reportes de medios como ESPN Deportes, Mundo Deportivo, Yahoo, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN como un nuevo contratiempo y la primera víctima del denominado virus FIFA para la entidad.

Los detalles específicos sobre la gravedad exacta de la dolencia física, el tiempo estimado de baja médica y el diagnóstico oficial ofrecido por los servicios médicos de las selecciones o del club no han sido detallados con precisión en los titulares disponibles.