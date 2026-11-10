Golpe para Zidane: regresaría al Real Madrid tras lesionarse en la práctica de Francia
Aurélien Tchouaméni sufre una lesión durante los entrenamientos con la selección de Francia y regresa al Real Madrid.
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- Punto central: Aurélien Tchouaméni sufre una lesión durante los entrenamientos con la selección de Francia y regresa al Real Madrid.
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Cobertura (6)
- Tchouaméni se lesiona con Francia y volverá al Real Madrid ESPN Deportes · hace 13 h
- Tchouaméni, primera víctima del virus FIFA en el Real Madrid Mundo Deportivo · hace 13 h
- ¡Se agrava la pesadilla de Zinedine Zidane con las lesiones! Aurelien Tchouameni sufre un nuevo contratiempo y Francia teme por el estado físico del centrocampista del Real Madrid Yahoo · hace 13 h
- Alarma Tchouaméni: de vuelta a Madrid... MARCA · hace 13 h
- Alarma Tchouameni con Francia Diario AS · hace 13 h
- Golpe para Zidane: regresaría al Real Madrid tras lesionarse en la práctica de Francia DIEZ.HN · hace 13 h
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El resumen
El centrocampista Aurélien Tchouaméni ha sufrido una lesión en la práctica de la selección de Francia, lo que motivó su retorno inmediato a la disciplina del Real Madrid según la cobertura de diversos medios deportivos. La situación ha generado alarma en el club blanco, siendo calificada en los reportes de medios como ESPN Deportes, Mundo Deportivo, Yahoo, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN como un nuevo contratiempo y la primera víctima del denominado virus FIFA para la entidad.
Los detalles específicos sobre la gravedad exacta de la dolencia física, el tiempo estimado de baja médica y el diagnóstico oficial ofrecido por los servicios médicos de las selecciones o del club no han sido detallados con precisión en los titulares disponibles.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 47 min.
Respuestas rápidas
¿Qué le sucedió a Aurélien Tchouaméni?
Sufrió una lesión durante una práctica con la selección de Francia.
¿A dónde regresa el centrocampista tras la lesión?
Regresa al Real Madrid de acuerdo con la información difundida por los medios.
¿Qué detalles faltan por conocer sobre el caso?
La cobertura no especifica el tiempo de recuperación ni el diagnóstico médico oficial de la lesión.
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