NFL: 49ers adquieren en canje al receptor Keenan Allen

Indianapolis Colts traspasó al receptor abierto Keenan Allen a San Francisco 49ers a cambio de una selección de sexta ronda del Draft 2026, según confirman DAZN, ESPN Deportes, Fox News, Mediotiempo, Juanfutbol y AhoraMismo.com. El movimiento llega con los 49ers en la cima de la conferencia y busca añadir una opción probada en rutas intermedias y zona roja para el mariscal de campo Brock Purdy.

Mediotiempo y Juanfutbol destacan la ambición de San Francisco para sostener su ventana de contienda, mientras Fox News subraya que el equipo "sigue apostando fuerte". En Indianápolis, AhoraMismo.com señala que los Colts ascendieron a Jalen Westbrook-Ikhine para cubrir la baja.

Queda por ver la rapidez de la integración de Allen en el esquema de Kyle Shanahan y su estado físico tras una temporada 2025 limitada por lesiones. El siguiente paso es su debut en la alineación activa, lo que definirá si la apuesta de una sexta ronda se traduce en producción inmediata en la recta final y los playoffs.