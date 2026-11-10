NFL: 49ers adquieren en canje al receptor Keenan Allen
Los 49ers, líderes de la NFC, refuerzan su ataque con el veterano Keenan Allen a cambio de una sexta ronda, apostando por la química inmediata con Brock Purdy.
- Clave informativa: NFL: 49ers adquieren en canje al receptor Keenan Allen
- Punto central: Los 49ers, líderes de la NFC, refuerzan su ataque con el veterano Keenan Allen a cambio de una sexta ronda, apostando por la química inmediata con Brock Purdy.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (6)
- Los Colts traspasan al WR Keenan Allen a los 49ers por una elección de sexta ronda DAZN · hace 4 h
- Colts suben a Westbrook-Ikhine tras cambiar a Keenan Allen AhoraMismo.com · hace 4 h
- 49ers hacen ambicioso canje para adquirir nuevo receptor para Brock Purdy Juanfutbol · hace 4 h
- ¡Veterano de mil batallas! 49ers toman al receptor Keenan Allen de Colts Mediotiempo · hace 4 h
- NFC-Los 49ers, líderes de la liga, siguen apostando fuerte y fichan al receptor estrella Keenan Allen, procedente de los Colts Fox News · hace 4 h
- NFL: 49ers adquieren en canje al receptor Keenan Allen ESPN Deportes · hace 4 h
El resumen
Indianapolis Colts traspasó al receptor abierto Keenan Allen a San Francisco 49ers a cambio de una selección de sexta ronda del Draft 2026, según confirman DAZN, ESPN Deportes, Fox News, Mediotiempo, Juanfutbol y AhoraMismo.com. El movimiento llega con los 49ers en la cima de la conferencia y busca añadir una opción probada en rutas intermedias y zona roja para el mariscal de campo Brock Purdy.
Mediotiempo y Juanfutbol destacan la ambición de San Francisco para sostener su ventana de contienda, mientras Fox News subraya que el equipo "sigue apostando fuerte". En Indianápolis, AhoraMismo.com señala que los Colts ascendieron a Jalen Westbrook-Ikhine para cubrir la baja.
Queda por ver la rapidez de la integración de Allen en el esquema de Kyle Shanahan y su estado físico tras una temporada 2025 limitada por lesiones. El siguiente paso es su debut en la alineación activa, lo que definirá si la apuesta de una sexta ronda se traduce en producción inmediata en la recta final y los playoffs.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 2 min.
Respuestas rápidas
¿Qué enviaron los 49ers a los Colts por Keenan Allen?
Una selección de sexta ronda del Draft 2026, según DAZN y ESPN Deportes.
¿Cuál es la situación contractual de Allen?
Le resta un año de contrato, de acuerdo con la información general de la cobertura.
¿Cómo planean los Colts reemplazar a Allen?
Ascendieron al receptor Jalen Westbrook-Ikhine desde el equipo de prácticas, según AhoraMismo.com.
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