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NFL: Kirk Cousins pasa en canje de Raiders a los Vikings

Kirk Cousins regresa a Minnesota en un canje que convierte a Fernando Mendoza en titular inmediato de Las Vegas.

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🇪🇸 Espanol 10 nov, 22:09 UTC
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El resumen

Los Vikings adquirieron al quarterback Kirk Cousins desde los Raiders a cambio de una selección de tercera ronda, según confirmó AP News. El movimiento devuelve a Cousins a la franquicia donde jugó entre 2018 y 2023 antes de su paso por Las Vegas.

ESPN Deportes, Fox News y Sports Illustrated coinciden en que el canje obliga a los Raiders a entregar la titularidad al novato Fernando Mendoza, primera selección global del Draft. Marca USA añade que la decisión llega tras el &quot;desplome&quot; de Cousins, aunque ninguna fuente detalla si se refiere a rendimiento, lesión u otro factor.

La cobertura no aclara si el traspaso incluye ajustes salariales ni cómo encaja Cousins en la ofensiva actual de Minnesota. El siguiente paso será la confirmación oficial de la liga y la activación de Cousins en el roster activo de los Vikings.

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Respuestas rápidas

¿Qué recibieron los Raiders a cambio de Kirk Cousins?

Una selección de tercera ronda del Draft, según AP News.

¿Quién será el quarterback titular de los Raiders tras el canje?

Fernando Mendoza, pick número uno del Draft, asumirá la titularidad según Sports Illustrated, Fox News y Marca USA.

¿Es la primera etapa de Cousins en Minnesota?

No, Cousins ya jugó para los Vikings entre 2018 y 2023 antes de fichar por los Raiders.

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