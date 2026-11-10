Oasis rechaza asistir a su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Oasis ha rechazado asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, a pesar de haber entrado formalmente al recinto como los abanderados del britpop, según informan diversos medios de comunicación internacionales como Infobae, Ámbito, La Banda Diario, Info Arenales y Stereo Cien. La decisión de la banda implica que no se presentarán en el evento de inducción, un hecho que contrasta directamente con el reconocimiento definitivo que representa la distinción otorgada por la institución musical.

Los reportes disponibles no especifican los motivos que llevaron al grupo a tomar esta postura ni detallan si algún miembro en particular emitió una declaración al respecto, dejando sin confirmar la postura oficial de la banda sobre la invitación.