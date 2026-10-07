Muere a los 81 el icónico cantautor argentino Piero

A la edad de 81 años murió el cantautor argentino Piero en Buenos Aires, según informaron de manera coincidente medios como CNN en Español, Billboard, Infobae, El Nuevo Día, BBC y Clarín. La cobertura inicial destacó su fallecimiento como la pérdida de un gigante de la canción latinoamericana y la voz inolvidable de temas como «Mi viejo» y «Para el pueblo lo que es del pueblo». Posteriormente, las publicaciones ampliaron los detalles sobre su legado musical y su trayectoria artística.

Clarín profundizó en la historia detrás de «Mi viejo», describiéndola como una canción inmortal creada a cuatro manos por un hijo en duelo cuyo padre se quebró al escucharla. Por su parte, Infobae recapituló su última y emotiva publicación en redes sociales, en la cual el artista reflexionaba sobre su propia voz. La totalidad de las fuentes consultadas concuerdan en la partida del músico y en la trascendencia de su obra, sin registrar contradicciones entre los distintos reportes informativos.

Hasta el momento, la cobertura se centra en honrar su memoria y repasar sus composiciones más emblemáticas.