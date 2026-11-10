Santiago Gimenez tendrá su oportunidad de oro con Selección Mexicana ante Jamaica

Rafa Márquez habría elegido a Santiago Giménez como delantero titular para el duelo ante Jamaica, según coinciden Telediario, Publimetro México, N+, Plano Informativo y Mediotiempo. La cobertura subraya que Márquez busca solidez ofensiva y ve en Giménez la referencia de área que el esquema requiere.

Mediotiempo califica el encuentro como su "oportunidad de oro" para consolidarse como el '9' indiscutible de cara al proceso mundialista, mientras que Plano Informativo vincula su momento en club y selección. El desenlace del partido determinará si la apuesta del técnico se mantiene en los próximos compromisos.

Un buen rendimiento afianzaría su estatus; un partido discreto reabriría el debate sobre las alternativas en la delantera.