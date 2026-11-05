Henry y Malagón no serán convocados a la Selección Mexicana

La cobertura de medios como Yahoo, TUDN y MARCA detalla que la convocatoria incluye los regresos de jugadores como Tecatito Corona y Alexis Vega, además de sorpresas de la Liga MX y del futbol de Croacia con Armando León. Por su parte, Rafa Márquez se apoya en estos regresos y nuevas incorporaciones para buscar la victoria frente a Jamaica en el torneo internacional.

La cobertura actual no especifica detalles adicionales sobre la duración de estas ausencias ni sobre el resto de la alineación definitiva para los próximos encuentros del Tri.