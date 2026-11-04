Triste noticia: fallece Carlos Albert, reconocido periodista deportivo mexicano
Fallece a los 83 años Carlos Albert, figura del periodismo deportivo y exfutbolista mexicano.
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El resumen
El exfutbolista y periodista deportivo Carlos Albert ha fallecido a los 83 años de edad, marcando una pérdida significativa para el ámbito deportivo y periodístico de México. La cobertura destaca su trayectoria como defensa del Necaxa, campeón con la Selección Mexicana y su paso por los llamados 'Ratones Verdes'. Asimismo, se subraya su labor como periodista y su perfil independiente.
Medios como Radio Fórmula, TV Azteca, Mediotiempo, Reforma, Infobae, Telemundo, MARCA y sdpnoticias han registrado el deceso. Figuras del medio como José Ramón Fernández, David Faitelson, Antonio Moreno y Carlos Rosique se han despedido públicamente y han reconocido su trayectoria. José Ramón Fernández expresó mensajes de despedida destacando que nunca se dejó comprar.
Las fuentes disponibles no detallan las causas específicas de su fallecimiento ni los arreglos funerarios posteriores, limitándose a reportar el hecho y las reacciones de sus colegas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 32 min.
Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Quién era Carlos Albert?
Fue un exfutbolista, defensa del Necaxa, campeón con la Selección Mexicana y reconocido periodista deportivo.
¿Qué edad tenía Carlos Albert al momento de su fallecimiento?
Falleció a los 83 años de edad.
¿Quiénes se han pronunciado tras su muerte?
Diversas personalidades del periodismo y el deporte mexicano, incluyendo a José Ramón Fernández y David Faitelson, le han dedicado mensajes de despedida.
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