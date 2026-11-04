Triste noticia: fallece Carlos Albert, reconocido periodista deportivo mexicano

El exfutbolista y periodista deportivo Carlos Albert ha fallecido a los 83 años de edad, marcando una pérdida significativa para el ámbito deportivo y periodístico de México. La cobertura destaca su trayectoria como defensa del Necaxa, campeón con la Selección Mexicana y su paso por los llamados 'Ratones Verdes'. Asimismo, se subraya su labor como periodista y su perfil independiente.

Medios como Radio Fórmula, TV Azteca, Mediotiempo, Reforma, Infobae, Telemundo, MARCA y sdpnoticias han registrado el deceso. Figuras del medio como José Ramón Fernández, David Faitelson, Antonio Moreno y Carlos Rosique se han despedido públicamente y han reconocido su trayectoria. José Ramón Fernández expresó mensajes de despedida destacando que nunca se dejó comprar.

Las fuentes disponibles no detallan las causas específicas de su fallecimiento ni los arreglos funerarios posteriores, limitándose a reportar el hecho y las reacciones de sus colegas.