Santi Gimenez marca con Porto ante Académico de Viseu en Copa de la Liga

Santiago Giménez anotó un gol en el encuentro disputado por el Porto frente al Académico de Viseu en la Copa de la Liga de Portugal, según los registros de la cobertura informativa. El tanto permitió romper una racha sin anotar y se sumó al regreso del delantero a la titularidad, registrando su primera presencia desde el once inicial tras cinco meses de permanecer en la banca con el club portugués.

La victoria otorgó al Porto el pase a la final four o semifinales de la competición, de acuerdo con la información difundida por diversos medios especializados y generalistas. La cobertura no especifica de momento la fecha exacta para el siguiente compromiso del equipo en esta fase del torneo.