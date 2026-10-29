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Santi Gimenez marca con Porto ante Académico de Viseu en Copa de la Liga

Santiago Giménez vuelve al gol y comanda la victoria del Porto frente al Académico de Viseu en la Copa de la Liga.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Santi Gimenez marca con Porto ante Académico de Viseu en Copa de la Liga
  • Punto central: Santiago Giménez vuelve al gol y comanda la victoria del Porto frente al Académico de Viseu en la Copa de la Liga.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 7 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

Santiago Giménez anotó un gol en el encuentro disputado por el Porto frente al Académico de Viseu en la Copa de la Liga de Portugal, según los registros de la cobertura informativa. El tanto permitió romper una racha sin anotar y se sumó al regreso del delantero a la titularidad, registrando su primera presencia desde el once inicial tras cinco meses de permanecer en la banca con el club portugués.

La victoria otorgó al Porto el pase a la final four o semifinales de la competición, de acuerdo con la información difundida por diversos medios especializados y generalistas. La cobertura no especifica de momento la fecha exacta para el siguiente compromiso del equipo en esta fase del torneo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

Qué equipo enfrentó el Porto en la Copa de la Liga?

El Porto enfrentó al Académico de Viseu.

Cuál fue el resultado destacado para Santiago Giménez?

Santiago Giménez marcó un gol, rompió su mala racha y consiguió su primera titularidad después de cinco meses.

A qué instancia avanzó el Porto?

El Porto avanzó a las semifinales o final four de la Copa de la Liga.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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