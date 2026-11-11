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Así fue el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany: cámara escondida captó el momento

Vincent Kompany regresa a los entrenamientos del Bayern Múnich tras su desvanecimiento y se reencuentra con Luis Díaz.

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Cobertura (5)

El resumen

ESPN Deportes, Sports Illustrated, San Antonio Express-News y AS Colombia informaron el regreso de Vincent Kompany a las prácticas del Bayern Múnich tras su desvanecimiento y colapso. Los reportes indican que este retorno se produce después de un episodio de meningitis.

Posteriormente, Revista Semana añadió detalles sobre el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany, el cual fue captado por una cámara escondida. Por su parte, AS Colombia señaló que Luis Díaz es el primer tema a revisar en esta vuelta a los entrenamientos.

La cobertura actual no reporta contradicciones entre los medios mencionados y se concentra en documentar el retorno del director técnico a sus actividades con el club y su interacción con el jugador.

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Respuestas rápidas

¿Quién regresó a los entrenamientos del Bayern Múnich?

Vincent Kompany regresó a las prácticas tras su desvanecimiento.

¿Qué motivo se reportó para el desmayo de Vincent Kompany?

Sports Illustrated informó que el desmayo fue por meningitis.

¿Cómo fue captado el reencuentro con Luis Díaz?

Una cámara escondida captó el momento del reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany.

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