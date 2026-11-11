Así fue el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany: cámara escondida captó el momento

ESPN Deportes, Sports Illustrated, San Antonio Express-News y AS Colombia informaron el regreso de Vincent Kompany a las prácticas del Bayern Múnich tras su desvanecimiento y colapso. Los reportes indican que este retorno se produce después de un episodio de meningitis.

Posteriormente, Revista Semana añadió detalles sobre el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany, el cual fue captado por una cámara escondida. Por su parte, AS Colombia señaló que Luis Díaz es el primer tema a revisar en esta vuelta a los entrenamientos.

La cobertura actual no reporta contradicciones entre los medios mencionados y se concentra en documentar el retorno del director técnico a sus actividades con el club y su interacción con el jugador.