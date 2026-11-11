Courtois: “En algunas situaciones, no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores”

El guardameta ha señalado que en algunas situaciones no existió un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los futbolistas, a la vez que ha celebrado el regreso de Mourinho al club blanco. El análisis de la cobertura destaca asimismo las valoraciones de Courtois sobre su etapa anterior en el Chelsea junto a Mourinho, a quien califica como un técnico más fuerte e intenso en aquel periodo.

Por un lado, las menciones sobre Xabi Alonso abren un debate sobre el clima interno de la plantilla; por otro, las referencias a Mourinho apuntan a una reconfiguración de la dinámica del equipo. La cobertura no especifica aún decisiones institucionales adicionales ni reacciones directas de Xabi Alonso ante las palabras del portero.