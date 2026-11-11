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Courtois: “En algunas situaciones, no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores”

Courtois señala falta de entendimiento con Xabi Alonso tras la llegada de Mourinho al Real Madrid.

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  • Clave informativa: Courtois: “En algunas situaciones, no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores”
  • Punto central: Courtois señala falta de entendimiento con Xabi Alonso tras la llegada de Mourinho al Real Madrid.
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El resumen

El guardameta ha señalado que en algunas situaciones no existió un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los futbolistas, a la vez que ha celebrado el regreso de Mourinho al club blanco. El análisis de la cobertura destaca asimismo las valoraciones de Courtois sobre su etapa anterior en el Chelsea junto a Mourinho, a quien califica como un técnico más fuerte e intenso en aquel periodo.

Por un lado, las menciones sobre Xabi Alonso abren un debate sobre el clima interno de la plantilla; por otro, las referencias a Mourinho apuntan a una reconfiguración de la dinámica del equipo. La cobertura no especifica aún decisiones institucionales adicionales ni reacciones directas de Xabi Alonso ante las palabras del portero.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Courtois sobre Xabi Alonso?

Courtois señaló que en algunas situaciones no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores, aunque también lo elogió.

¿Qué relación menciona Courtois con Mourinho?

El guardameta celebró la vuelta de Mourinho al Real Madrid y recordó que, en su época en el Chelsea, el entrenador era más fuerte e intenso.

¿Qué medios cubren estas declaraciones?

La información está firmada por medios como Eurosport, La Razón, IUSPORT, ESPN Deportes y Marca USA.

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