Courtois: “En algunas situaciones, no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores”
Courtois señala falta de entendimiento con Xabi Alonso tras la llegada de Mourinho al Real Madrid.
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El resumen
El guardameta ha señalado que en algunas situaciones no existió un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los futbolistas, a la vez que ha celebrado el regreso de Mourinho al club blanco. El análisis de la cobertura destaca asimismo las valoraciones de Courtois sobre su etapa anterior en el Chelsea junto a Mourinho, a quien califica como un técnico más fuerte e intenso en aquel periodo.
Por un lado, las menciones sobre Xabi Alonso abren un debate sobre el clima interno de la plantilla; por otro, las referencias a Mourinho apuntan a una reconfiguración de la dinámica del equipo. La cobertura no especifica aún decisiones institucionales adicionales ni reacciones directas de Xabi Alonso ante las palabras del portero.
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Cobertura (5)
- Mourinho reconduce al Real Madrid: "Necesitábamos algo así" Eurosport · hace 4 h
- Courtois sorprende con sus declaraciones sobre Xabi Alonso y habla del futuro del Real Madrid La Razón · hace 4 h
- Courtois: En nuestra época del Chelsea, Mourinho era "más fuerte" e "intenso" IUSPORT · hace 4 h
- Courtois celebra la vuelta de Mourinho a Real Madrid, pero también elogia a Xabi ESPN Deportes · hace 4 h
- Courtois: “En algunas situaciones, no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores” marca usa · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Courtois sobre Xabi Alonso?
Courtois señaló que en algunas situaciones no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores, aunque también lo elogió.
¿Qué relación menciona Courtois con Mourinho?
El guardameta celebró la vuelta de Mourinho al Real Madrid y recordó que, en su época en el Chelsea, el entrenador era más fuerte e intenso.
¿Qué medios cubren estas declaraciones?
La información está firmada por medios como Eurosport, La Razón, IUSPORT, ESPN Deportes y Marca USA.
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