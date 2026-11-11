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Bukele afirma que las fuerzas militares salvadoreñas destruyeron el cuartel general de una poderosa banda criminal haitiana

1 acción militar en Haití destruye el cuartel de la banda 400 Mawozo según anuncia el presidente Nayib Bukele.

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El resumen

Tras estos hechos, el presidente dominicano expresó su apoyo a Bukele y a la presencia de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano, de acuerdo con la cobertura de San Antonio Express-News, Yahoo, DW.com, Laredo Morning Times y EL PAÍS. Actualmente, la situación se encuentra en desarrollo a la espera de una visita oficial de un líder haitiano a El Salvador para discutir el futuro de la ofensiva militar en el país caribeño.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 10 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué fuerza atacó el cuartel en Haití?

Las fuerzas militares de El Salvador.

¿Cuál banda criminal fue afectada?

La banda 400 Mawozo.

¿Qué mandatario expresó apoyo a la operación?

El presidente dominicano.

Velocidad

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Nayib Bukele El Salvador Haití 400 Mawozo

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