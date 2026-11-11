Bukele afirma que las fuerzas militares salvadoreñas destruyeron el cuartel general de una poderosa banda criminal haitiana

Tras estos hechos, el presidente dominicano expresó su apoyo a Bukele y a la presencia de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano, de acuerdo con la cobertura de San Antonio Express-News, Yahoo, DW.com, Laredo Morning Times y EL PAÍS. Actualmente, la situación se encuentra en desarrollo a la espera de una visita oficial de un líder haitiano a El Salvador para discutir el futuro de la ofensiva militar en el país caribeño.