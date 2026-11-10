Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6

Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacudió Guatemala y El Salvador este 10 de noviembre, provocando que usuarios en la región recibieran avisos masivos en tiempo real a través del servicio de alertas de Google. Medios como Yahoo y Univision informaron sobre el movimiento telúrico, mientras que el Insivumeh registró de manera específica un temblor de magnitud 5.2.

Hasta el momento, la cobertura periodística y los reportes oficiales indican que no existen informes sobre víctimas fatales ni daños materiales derivados del fenómeno sísmico. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha recordado a la población la existencia de herramientas de alerta sísmica disponibles en el territorio nacional ante este tipo de eventos geológicos que sorprendieron a los habitantes de ambos países centroamericanos.

La cobertura actual no especifica si las autoridades mantendrán restricciones adicionales o cuáles serán las evaluaciones técnicas definitivas sobre la intensidad exacta del movimiento telúrico tras las revisiones instrumentales en curso.