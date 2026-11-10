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Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6

Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin dejar víctimas ni daños materiales.

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  • Clave informativa: Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6
  • Punto central: Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin dejar víctimas ni daños materiales.
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El resumen

Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacudió Guatemala y El Salvador este 10 de noviembre, provocando que usuarios en la región recibieran avisos masivos en tiempo real a través del servicio de alertas de Google. Medios como Yahoo y Univision informaron sobre el movimiento telúrico, mientras que el Insivumeh registró de manera específica un temblor de magnitud 5.2.

Hasta el momento, la cobertura periodística y los reportes oficiales indican que no existen informes sobre víctimas fatales ni daños materiales derivados del fenómeno sísmico. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha recordado a la población la existencia de herramientas de alerta sísmica disponibles en el territorio nacional ante este tipo de eventos geológicos que sorprendieron a los habitantes de ambos países centroamericanos.

La cobertura actual no especifica si las autoridades mantendrán restricciones adicionales o cuáles serán las evaluaciones técnicas definitivas sobre la intensidad exacta del movimiento telúrico tras las revisiones instrumentales en curso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 50 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la magnitud registrada del sismo?

Los reportes varían entre una intensidad preliminar de 5.6 y un registro de magnitud 5.2 por parte del Insivumeh.

¿Se reportaron víctimas o daños materiales?

No, la cobertura confirma que no existen reportes de víctimas ni de daños materiales tras el sismo.

¿Qué países fueron afectados por el movimiento?

El sismo sacudió Guatemala y El Salvador.

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