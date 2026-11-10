Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6
Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin dejar víctimas ni daños materiales.
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El resumen
Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacudió Guatemala y El Salvador este 10 de noviembre, provocando que usuarios en la región recibieran avisos masivos en tiempo real a través del servicio de alertas de Google. Medios como Yahoo y Univision informaron sobre el movimiento telúrico, mientras que el Insivumeh registró de manera específica un temblor de magnitud 5.2.
Hasta el momento, la cobertura periodística y los reportes oficiales indican que no existen informes sobre víctimas fatales ni daños materiales derivados del fenómeno sísmico. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha recordado a la población la existencia de herramientas de alerta sísmica disponibles en el territorio nacional ante este tipo de eventos geológicos que sorprendieron a los habitantes de ambos países centroamericanos.
La cobertura actual no especifica si las autoridades mantendrán restricciones adicionales o cuáles serán las evaluaciones técnicas definitivas sobre la intensidad exacta del movimiento telúrico tras las revisiones instrumentales en curso.
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Cobertura (6)
- Dos sismos de magnitud 5.8 y 5.0 estremecen El Salvador Prensa Latina · hace 2 h
- Conozca las herramientas de alerta sísmica disponibles en Guatemala CONRED · hace 2 h
- Insivumeh registra temblor de magnitud 5.2 este 10 de noviembre en Guatemala Prensa Libre · hace 2 h
- ¿Recibiste la alerta de sismo de Google? Servicio envió masivo aviso en tiempo real Emisoras Unidas · hace 2 h
- Sismo de 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin reporte de víctimas o daños Yahoo · hace 2 h
- Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6 Univision · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud registrada del sismo?
Los reportes varían entre una intensidad preliminar de 5.6 y un registro de magnitud 5.2 por parte del Insivumeh.
¿Se reportaron víctimas o daños materiales?
No, la cobertura confirma que no existen reportes de víctimas ni de daños materiales tras el sismo.
¿Qué países fueron afectados por el movimiento?
El sismo sacudió Guatemala y El Salvador.
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