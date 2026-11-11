TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe

México prepara un movimiento por la presidencia de la Concacaf con apoyo de Infantino, y FIFA ya conoce el plan.

7fuentes
7artículos
23velocidad
+66%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe
  • Punto central: México prepara un movimiento por la presidencia de la Concacaf con apoyo de Infantino, y FIFA ya conoce el plan.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 23 pts Monitoreado a través de 7 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

Un eventual cambio en la presidencia de la Concacaf impactaría de inmediato en la relación de México con el organismo y en las decisiones que la FMF busca empujar desde dentro. La noticia abre esa possibility: el país no se limitaría a competir en los torneos, sino que intentaría modificar quién dirige la estructura regional. La cobertura describe un golpe de estado que tendría a la Femexfut como parte del plan para desplazar a Montagliani de la presidencia, con la ayuda de Gianni Infantino, titular de la FIFA.

MARCA plantea que México encabezaría el movimiento; Fox Sports lo presenta como un golpe de estado contra Montagliani; Soy Referee lo conecta con un eventual regreso de la FMF a la Libertadores. TUDN y DIEZ.HN centraron sus piezas en las revelaciones de David Faitelson. Las piezas coinciden en que Faitelson conoce los detalles y que FIFA ya está al tanto.

Lo que no aparece en los titulares es el mecanismo concreto del cambio, qué decisiones de la Concacaf quedarían bajo control de México ni qué respuesta ofrecerían Montagliani o la propia FIFA.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 43 min.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué busca México en la Concacaf?

La cobertura señala que México busca llegar a la presidencia de la Concacaf, con la Femexfut como parte de un movimiento para desplazar a Montagliani.

¿Quién知情 del plan y qué papel tendría Infantino?

David Faitelson reveló el movimiento y, según los titulares, FIFA ya lo conoce. sipse.com señala que el país contaría con “ayuda” de Infantino.

¿Qué relación tiene con la Libertadores?

Soy Referee plantea que la FMF y el golpe que buscarían en la Concacaf estarían vinculados a un posible regreso de México a la Libertadores.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Concacaf México David Faitelson Infantino Femexfut Montagliani

De nuestra red

Tendencias relacionadas

↑ En aumento Mundo 🔮 se mantiene

Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas

Andy López Beltrán acusa a Ricardo Salinas Pliego de vínculos con Epstein, García Luna y Marcial Maciel y lo llama buitre.

13 fuentes 14 artículos v 13 hace 2 h
◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Copa Oro 2027: así será el nuevo formato de grupos

La Concacaf transforma la Copa Oro 2027 con un nuevo formato de grupos diseñado para incrementar la competitividad del torneo.

13 fuentes 15 artículos v 14 hace 3 d
◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓

Publican ley de pagos digitales obligatorios

La publicación de la Ley de Economía Digital en el Diario Oficial de la Federación impone el uso de pagos digitales obligatorios en México.

5 fuentes 5 artículos v 14 hace 6 d
◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓

Sheinbaum responde a Zedillo tras la muerte de Cárdenas

La confrontación política entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo escala tras la alerta sobre la pérdida de atributos democráticos en México.

12 fuentes 13 artículos v 11 hace 10 d
\n \n \n \n \n \n \n