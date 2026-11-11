Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe
México prepara un movimiento por la presidencia de la Concacaf con apoyo de Infantino, y FIFA ya conoce el plan.
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El resumen
Un eventual cambio en la presidencia de la Concacaf impactaría de inmediato en la relación de México con el organismo y en las decisiones que la FMF busca empujar desde dentro. La noticia abre esa possibility: el país no se limitaría a competir en los torneos, sino que intentaría modificar quién dirige la estructura regional. La cobertura describe un golpe de estado que tendría a la Femexfut como parte del plan para desplazar a Montagliani de la presidencia, con la ayuda de Gianni Infantino, titular de la FIFA.
MARCA plantea que México encabezaría el movimiento; Fox Sports lo presenta como un golpe de estado contra Montagliani; Soy Referee lo conecta con un eventual regreso de la FMF a la Libertadores. TUDN y DIEZ.HN centraron sus piezas en las revelaciones de David Faitelson. Las piezas coinciden en que Faitelson conoce los detalles y que FIFA ya está al tanto.
Lo que no aparece en los titulares es el mecanismo concreto del cambio, qué decisiones de la Concacaf quedarían bajo control de México ni qué respuesta ofrecerían Montagliani o la propia FIFA.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 43 min.
Cobertura (7)
- Hay información que no necesita confirmación… solo necesita tiempo Hipócrita Lector · hace 4 h
- México busca presidencia de la Concacaf con “ayuda” de Infantino sipse.com · hace 4 h
- México encabezaría un ‘golpe de estado’ en Concacaf MARCA · hace 4 h
- Femexfut sería parte de golpe de estado para quitar a Montagliani de presidencia de Concacaf Fox Sports · hace 4 h
- ¿De vuelta a Libertadores? La FMF y el golpe que buscarían en Concacaf Soy Referee · hace 4 h
- ¿Cambios en la Concacaf? David Faitelson y los detalles TUDN · hace 4 h
- Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe DIEZ.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué busca México en la Concacaf?
La cobertura señala que México busca llegar a la presidencia de la Concacaf, con la Femexfut como parte de un movimiento para desplazar a Montagliani.
¿Quién知情 del plan y qué papel tendría Infantino?
David Faitelson reveló el movimiento y, según los titulares, FIFA ya lo conoce. sipse.com señala que el país contaría con “ayuda” de Infantino.
¿Qué relación tiene con la Libertadores?
Soy Referee plantea que la FMF y el golpe que buscarían en la Concacaf estarían vinculados a un posible regreso de México a la Libertadores.
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