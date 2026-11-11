Concacaf: Faitelson revela el golpe que México quiere dar y FIFA ya lo sabe

Un eventual cambio en la presidencia de la Concacaf impactaría de inmediato en la relación de México con el organismo y en las decisiones que la FMF busca empujar desde dentro. La noticia abre esa possibility: el país no se limitaría a competir en los torneos, sino que intentaría modificar quién dirige la estructura regional. La cobertura describe un golpe de estado que tendría a la Femexfut como parte del plan para desplazar a Montagliani de la presidencia, con la ayuda de Gianni Infantino, titular de la FIFA.

MARCA plantea que México encabezaría el movimiento; Fox Sports lo presenta como un golpe de estado contra Montagliani; Soy Referee lo conecta con un eventual regreso de la FMF a la Libertadores. TUDN y DIEZ.HN centraron sus piezas en las revelaciones de David Faitelson. Las piezas coinciden en que Faitelson conoce los detalles y que FIFA ya está al tanto.

Lo que no aparece en los titulares es el mecanismo concreto del cambio, qué decisiones de la Concacaf quedarían bajo control de México ni qué respuesta ofrecerían Montagliani o la propia FIFA.