Vinicius encuentra una posible salida del Real Madrid: "Les gusta mucho"
El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid genera atención internacional ante un posible interés.
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El resumen
Un posible interés de un gran club sitúa al delantero Vinícius Júnior en el punto de mira para una posible salida del Real Madrid, según recogen diversos medios especializados. El programa El Chiringuito desveló el interés de un gran club y lo calificó como un bombazo, mientras que Al Bat y marca usa informan sobre un megaplan del Arsenal para fichar al jugador brasileño en el mercado.
No obstante, la cobertura de Yahoo señala que el club inglés sueña con la incorporación del atacante, pero actualmente carece de margen para concretar la operación.
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Cobertura (5)
- El Chiringuito desvela el interés de un gran club por Vinicius: "Es un bombazo" La Razón · hace 2 h
- Fútbol: El megaplan del Arsenal para robarle a Vinícius Jr al Real Madrid en este mercado Al Bat · hace 2 h
- Vinícius Júnior, en el punto de mira Fichajes.com · hace 2 h
- El Arsenal sueña con Vinícius, pero no tiene margen Yahoo · hace 2 h
- Vinicius encuentra una posible salida del Real Madrid: "Les gusta mucho" marca usa · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo muestra interés en Vinícius Júnior?
Las publicaciones señalan al Arsenal como el club interesado en el jugador.
¿Cuál es la situación financiera del Arsenal según la cobertura?
Yahoo informa que el Arsenal no dispone de margen para realizar la operación.
¿Dónde se originaron las informaciones sobre el interés?
El programa El Chiringuito desveló los detalles iniciales sobre el movimiento.
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