Vinicius encuentra una posible salida del Real Madrid: "Les gusta mucho"

Un posible interés de un gran club sitúa al delantero Vinícius Júnior en el punto de mira para una posible salida del Real Madrid, según recogen diversos medios especializados. El programa El Chiringuito desveló el interés de un gran club y lo calificó como un bombazo, mientras que Al Bat y marca usa informan sobre un megaplan del Arsenal para fichar al jugador brasileño en el mercado.

No obstante, la cobertura de Yahoo señala que el club inglés sueña con la incorporación del atacante, pero actualmente carece de margen para concretar la operación.