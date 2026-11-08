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Dan Buettner, experto en longevidad: 'La gente que más años vive no hace crossfit o pilates'

El experto en longevidad Dan Buettner señala que quienes viven más años no practican ejercicio intenso como crossfit o pilates.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Dan Buettner, experto en longevidad: 'La gente que más años vive no hace crossfit o pilates'
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El resumen

Las declaraciones del experto en longevidad Dan Buettner han generado atención tras señalar que las personas más longevas no realizan actividades físicas exigentes como crossfit o pilates, sino que residen en áreas donde los desplazamientos cotidianos se realizan caminando. Medios como Woman Madame Figaro, Men&#039;s Health, El Confidencial, El Economista y El Tiempo recogen que el propio Buettner relata levantarse sin despertador entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana para dar un paseo corto o andar en bicicleta.

Además, tras entrevistar a más de quinientos centenarios, afirma que ninguno sabe con exactitud cómo alcanzó esa edad. Los textos publicados detallan las rutinas matutinas y las observaciones sobre la falta de consciencia directa de los centenarios respecto a su longevidad, destacando el papel del movimiento cotidiano frente al entrenamiento estructurado.

Los reportes actuales no especifican otros factores detallados sobre la alimentación o el contexto socioeconómico más allá de la movilidad y los hábitos matutinos descritos por el especialista. Tampoco se detalla información adicional sobre los métodos de investigación utilizados en las entrevistas a los centenarios ni sobre posibles variaciones geográficas más amplias.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué opina Dan Buettner sobre el ejercicio y la longevidad?

Afirma que las personas que viven más años no hacen crossfit o pilates, sino que viven en zonas donde cada desplazamiento es un paseo.

¿Qué rutina matutina sigue Dan Buettner?

Se levanta entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana, idealmente sin despertador, y lo primero que hace es salir a dar un paseo corto o ir en bicicleta.

¿Qué porcentaje de centenarios sabe cómo llegó a cumplir 100 años según el experto?

La cobertura señala que ni uno solo de los más de quinientos centenarios entrevistados sabe realmente cómo llegó a cumplir esa edad.

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