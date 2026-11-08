Las declaraciones del experto en longevidad Dan Buettner han generado atención tras señalar que las personas más longevas no realizan actividades físicas exigentes como crossfit o pilates, sino que residen en áreas donde los desplazamientos cotidianos se realizan caminando. Medios como Woman Madame Figaro, Men's Health, El Confidencial, El Economista y El Tiempo recogen que el propio Buettner relata levantarse sin despertador entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana para dar un paseo corto o andar en bicicleta.

Además, tras entrevistar a más de quinientos centenarios, afirma que ninguno sabe con exactitud cómo alcanzó esa edad. Los textos publicados detallan las rutinas matutinas y las observaciones sobre la falta de consciencia directa de los centenarios respecto a su longevidad, destacando el papel del movimiento cotidiano frente al entrenamiento estructurado.

Los reportes actuales no especifican otros factores detallados sobre la alimentación o el contexto socioeconómico más allá de la movilidad y los hábitos matutinos descritos por el especialista. Tampoco se detalla información adicional sobre los métodos de investigación utilizados en las entrevistas a los centenarios ni sobre posibles variaciones geográficas más amplias.