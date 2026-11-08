Dan Buettner, experto en longevidad: 'La gente que más años vive no hace crossfit o pilates'
El experto en longevidad Dan Buettner señala que quienes viven más años no practican ejercicio intenso como crossfit o pilates.
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El resumen
Las declaraciones del experto en longevidad Dan Buettner han generado atención tras señalar que las personas más longevas no realizan actividades físicas exigentes como crossfit o pilates, sino que residen en áreas donde los desplazamientos cotidianos se realizan caminando. Medios como Woman Madame Figaro, Men's Health, El Confidencial, El Economista y El Tiempo recogen que el propio Buettner relata levantarse sin despertador entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana para dar un paseo corto o andar en bicicleta.
Además, tras entrevistar a más de quinientos centenarios, afirma que ninguno sabe con exactitud cómo alcanzó esa edad. Los textos publicados detallan las rutinas matutinas y las observaciones sobre la falta de consciencia directa de los centenarios respecto a su longevidad, destacando el papel del movimiento cotidiano frente al entrenamiento estructurado.
Los reportes actuales no especifican otros factores detallados sobre la alimentación o el contexto socioeconómico más allá de la movilidad y los hábitos matutinos descritos por el especialista. Tampoco se detalla información adicional sobre los métodos de investigación utilizados en las entrevistas a los centenarios ni sobre posibles variaciones geográficas más amplias.
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Cobertura (5)
- Dan Buettner, experto en longevidad (66 años): "Me levanto entre las 6.30 y las 7.00 de la mañana, idealmente sin despertador. Lo primero que hago es salir a la calle para dar un paseo corto o ir en bici" Woman Madame Figaro · hace 4 h
- Dan Buettner, experto en longevidad: “He entrevistado a más de 500 centenarios y ni uno solo sabe realmente cómo ha llegado a cumplir los 100 años” Men's Health · hace 4 h
- Los expertos en longevidad coinciden: "La gente que vive más no hace ejercicio, pero vive en zonas donde cada desplazamiento es un paseo" El Confidencial · hace 4 h
- Expertos en longevidad coinciden: "La gente que vive más no hace ejercicio, sino que vive en zonas como Madrid donde cada desplazamiento es un paseo" El Economista · hace 4 h
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'La gente que más años vive no hace crossfit o pilates' El Tiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué opina Dan Buettner sobre el ejercicio y la longevidad?
Afirma que las personas que viven más años no hacen crossfit o pilates, sino que viven en zonas donde cada desplazamiento es un paseo.
¿Qué rutina matutina sigue Dan Buettner?
Se levanta entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana, idealmente sin despertador, y lo primero que hace es salir a dar un paseo corto o ir en bicicleta.
¿Qué porcentaje de centenarios sabe cómo llegó a cumplir 100 años según el experto?
La cobertura señala que ni uno solo de los más de quinientos centenarios entrevistados sabe realmente cómo llegó a cumplir esa edad.
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