La FDA ordena incluir nuevas advertencias sobre riesgos oculares por uso de Ozempic y Zepbound

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha ordenado a los fabricantes incluir nuevas advertencias sobre riesgos de pérdida de visión y problemas oculares asociados al uso de fármacos populares para bajar de peso, entre los que se encuentran Ozempic y Zepbound. La medida responde directamente a la exigencia de alertar sobre la posible pérdida de visión por el uso de estos tratamientos con agonistas GLP-1.

La cobertura actual no detalla el calendario exacto de implementación para las nuevas etiquetas ni especifica cuáles serán las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los laboratorios farmacéuticos.