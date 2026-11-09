¿Volvió el amor? Lucero responde a rumores de reconciliación con Mijares

Lucero ha desmentido de manera contundente los rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa con Mijares, los cuales se viralizaron a raíz de una fotografía falsa difundida en plataformas digitales. La cobertura de medios como Infobae, Excélsior, TVNotas, Univision y Primera Hora detalla que la artista calificó los contenidos generados por inteligencia artificial como montajes absurdos, pidiendo públicamente que no se inventen situaciones falsas.

La controversia escaló luego de que circuló una imagen donde supuestamente ambos posaban juntos para una revista, lo que desató especulaciones entre seguidores y medios sobre el regreso de la expareja. Diversos reportes señalan la molestia de la cantante ante la manipulación digital de su imagen y la difusión de información carente de veracidad sobre su vida privada.

Por el momento, la situación se mantiene en el plano de la aclaración pública realizada por la propia involucrada para frenar las especulaciones. La cobertura no especula sobre acciones legales ni sobre futuras declaraciones de Mijares al respecto.