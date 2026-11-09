¿Volvió el amor? Lucero responde a rumores de reconciliación con Mijares
Lucero reacciona de forma enérgica ante los montajes de inteligencia artificial que circularon sobre una supuesta reconciliación con Mijares.
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Respuestas rápidas
¿Qué respondió Lucero sobre los rumores?
Lucero desmintió los rumores y criticó duramente los montajes de inteligencia artificial, tachándolos de falsos y absurdos.
¿Cuál fue el origen de la especulación?
Los rumores surgieron a partir de una fotografía falsa y montajes digitales que sugerían una reconciliación con Mijares.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La noticia fue informada por medios como Infobae, Excélsior, TVNotas, Univision y Primera Hora.
El resumen
Lucero ha desmentido de manera contundente los rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa con Mijares, los cuales se viralizaron a raíz de una fotografía falsa difundida en plataformas digitales. La cobertura de medios como Infobae, Excélsior, TVNotas, Univision y Primera Hora detalla que la artista calificó los contenidos generados por inteligencia artificial como montajes absurdos, pidiendo públicamente que no se inventen situaciones falsas.
La controversia escaló luego de que circuló una imagen donde supuestamente ambos posaban juntos para una revista, lo que desató especulaciones entre seguidores y medios sobre el regreso de la expareja. Diversos reportes señalan la molestia de la cantante ante la manipulación digital de su imagen y la difusión de información carente de veracidad sobre su vida privada.
Por el momento, la situación se mantiene en el plano de la aclaración pública realizada por la propia involucrada para frenar las especulaciones. La cobertura no especula sobre acciones legales ni sobre futuras declaraciones de Mijares al respecto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 5 min.
Cobertura (7)
- Lucero estalla contra los montajes con inteligencia artificial tras rumores de reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas” Infobae · hace 3 h
- Lucero desmiente reconciliación con Mijares por foto falsa La Expresión - Periódico Digital · hace 3 h
- “Qué estupidez hacer cosas falsas”: Lucero explota por imagen junto a Mijares; esto fue lo que pasó Excélsior · hace 3 h
- Lucero explota contra los rumores de reconciliación con Mijares, ¿una foto los delató? TVNotas · hace 3 h
- Lucero arremete contra montajes con IA sobre reconciliación con Mijares El Heraldo de San Luis Potosí. · hace 3 h
- ¿Lucero y Mijares volvieron y posan juntos para revista? La verdad sobre la supuesta reconciliación Univision · hace 3 h
- ¿Volvió el amor? Lucero responde a rumores de reconciliación con Mijares Primera Hora · hace 3 h
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