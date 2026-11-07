Un fármaco prometedor para un riesgo cardíaco hereditario fracasa y deja atónitos a los médicos

Novartis ha abandonado el desarrollo de pelacarsen tras fracasar en su estudio clínico clave, un duro revés para la investigación frente a la reducción de la lipoproteína (a) y su relación con los problemas cardiovasculares. La decisión se conoció luego de que los ensayos clínicos del medicamento registraran resultados negativos que sorprendieron al sector médico.

Simultáneamente, los ensayos clínicos de fármacos para el corazón tanto de Novartis como de Novo Nordisk han sembrado dudas en la comunidad científica. La cobertura de medios como CNN en Español, Yahoo, El Mundo e Investing.com señala que la reducción de dichos riesgos hereditarios no logró evitar los problemas cardiovasculares esperados, desconcertando a los especialistas.

Actualmente, el futuro de estos tratamientos permanece incierto tras la interrupción del proyecto por parte de la compañía farmacéutica. La situación actual refleja un momento de replanteamiento en la investigación médica enfocada en estas afecciones cardíacas hereditarias, según la información disponible en las diferentes fuentes.