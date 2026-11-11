Fujimori pide no politizar la visita de León XIV, tras las críticas por su decisión de ausentarse en la despedida del papa
La presidenta Keiko Fujimori pide no politizar la visita del papa León XIV ante las críticas por su ausencia.
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El resumen
El Senado aprobó el viaje a Asia de la presidenta Keiko Fujimori, una decisión que generó críticas debido a su ausencia en la despedida del papa León XIV. La agenda oficial en China y Japón incluye la promoción de inversiones, cooperación ante El Niño y minerales críticos, según informaron medios como Rumbo Minero y Agencia Andina.
El ministro Juan Sheput sostuvo que honrar la visita del papa y representar al Perú en el Foro APEC son compromisos que se complementan. Ante los cuestionamientos por su ausencia en la despedida papal, Fujimori pidió no politizar la visita de León XIV, mientras se desarrollan los preparativos para cumplir con la agenda oficial en el extranjero.
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Cobertura (5)
- Conoce la agenda oficial que cumplirá la presidenta Keiko Fujimori en China y Japón Agencia Andina · hace 5 h
- Ministro Juan Sheput: Honrar visita del papa León XIV y representar al Perú en el Foro APEC son compromisos que se complementan El Comercio Perú · hace 5 h
- Perú.- Presidenta: agenda en China y Japón promoverá inversiones y cooperación ente El Niño notiperú · hace 5 h
- APEC 2026: Keiko Fujimori viajará a China para promover inversiones y minerales críticos Rumbo Minero · hace 5 h
- El Senado aprueba el viaje a Asia de Fujimori, quien no despedirá al papa León XIV Yahoo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué aprobó el Senado respecto a la presidenta?
El Senado aprobó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Asia.
¿Cuáles son los objetivos principales del viaje a China y Japón?
La agenda incluye promover inversiones, cooperación ante El Niño y minerales críticos, además de la participación en el Foro APEC.
¿Cuál fue la respuesta ante las críticas por la ausencia en la despedida del papa?
Keiko Fujimori pidió no politizar la visita de León XIV, mientras que el ministro Juan Sheput señaló que ambos compromisos se complementan.
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