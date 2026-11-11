Fujimori pide no politizar la visita de León XIV, tras las críticas por su decisión de ausentarse en la despedida del papa

El Senado aprobó el viaje a Asia de la presidenta Keiko Fujimori, una decisión que generó críticas debido a su ausencia en la despedida del papa León XIV. La agenda oficial en China y Japón incluye la promoción de inversiones, cooperación ante El Niño y minerales críticos, según informaron medios como Rumbo Minero y Agencia Andina.

El ministro Juan Sheput sostuvo que honrar la visita del papa y representar al Perú en el Foro APEC son compromisos que se complementan. Ante los cuestionamientos por su ausencia en la despedida papal, Fujimori pidió no politizar la visita de León XIV, mientras se desarrollan los preparativos para cumplir con la agenda oficial en el extranjero.