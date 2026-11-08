Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón y provocó evacuaciones: al menos 22 heridos

Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón, provocando evacuaciones, la ruptura de escaparates y retrasos en los servicios de transporte como los trenes bala. La cobertura registra múltiples heridos, con cifras que varían entre al menos 20 y al menos 22 personas lesionadas en las zonas afectadas. El movimiento telúrico fue registrado por la agencia meteorológica del país.

Los reportes sitúan el epicentro y los temblores en el centro del territorio y en áreas cercanas a Nagoya, con variaciones en las magnitudes preliminares asignadas por los diferentes medios. La cobertura presenta discrepancias y datos no confirmados sobre la magnitud exacta del evento sísmico. Mientras que medios como El Imparcial, América TeVé, Univision y AP News informan sobre una magnitud preliminar de 5.7, Netnoticias y N+ señalan un registro de 5.6, y Sociedad Noticias menciona un sismo de magnitud 6.1 en la costa oriental.

Asimismo, los reportes incluyen un sismo débil con una magnitud de 2.0 calificado como inconfirmado, lo que evidencia la diversidad de mediciones preliminares difundidas en el flujo informativo internacional tras el impacto inicial en el territorio japonés. Las informaciones disponibles no detallan de manera uniforme el alcance total de los daños estructurales ni especifican la situación actual de los servicios de transporte más allá de los retrasos iniciales en los trenes bala y las evacuaciones reportadas.