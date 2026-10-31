El partido comunista endurece la disciplina
El Partido Comunista de China endurece la disciplina interna y sanciona a millones de personas.
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El resumen
El Comité Central del PCCh realiza una conferencia de prensa sobre la quinta sesión plenaria, en un contexto marcado por el endurecimiento de la disciplina interna del Partido Comunista de China. Como parte de este proceso, las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde 2012.
Paralelamente, la BBC señala que Xi realiza la mayor purga en la organización desde que es presidente y califica a la corrupción como la mayor amenaza. La situación se encuentra en desarrollo con la preparación de la conferencia de prensa del Comité Central del PCCh, mientras la cobertura internacional da cuenta del alcance de estas medidas disciplinarias en el país.
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Cobertura (5)
- El Comité Central del PCCh realizará una conferencia de prensa sobre quinta sesión plenaria CGTN · hace 8 h
- Las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde 2012 RFI · hace 8 h
- Xi realiza la mayor purga en el Partido Comunista chino desde que es presidente y califica a la corrupción como la "mayor amenaza" BBC · hace 8 h
- El Partido Comunista de China endurece la disciplina interna. Por qué es importante San Antonio Express-News · hace 8 h
- El partido comunista endurece la disciplina Listin Diario · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué entidad realiza la conferencia de prensa?
El Comité Central del PCCh realiza una conferencia de prensa sobre la quinta sesión plenaria.
¿ Cuántas personas fueron sancionadas por corrupción desde 2012?
Las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde dicho año.
¿Qué calificativo usó Xi respecto a la corrupción?
Calificó a la corrupción como la mayor amenaza.
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