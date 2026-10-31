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El partido comunista endurece la disciplina

El Partido Comunista de China endurece la disciplina interna y sanciona a millones de personas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
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El resumen

El Comité Central del PCCh realiza una conferencia de prensa sobre la quinta sesión plenaria, en un contexto marcado por el endurecimiento de la disciplina interna del Partido Comunista de China. Como parte de este proceso, las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde 2012.

Paralelamente, la BBC señala que Xi realiza la mayor purga en la organización desde que es presidente y califica a la corrupción como la mayor amenaza. La situación se encuentra en desarrollo con la preparación de la conferencia de prensa del Comité Central del PCCh, mientras la cobertura internacional da cuenta del alcance de estas medidas disciplinarias en el país.

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Respuestas rápidas

¿Qué entidad realiza la conferencia de prensa?

El Comité Central del PCCh realiza una conferencia de prensa sobre la quinta sesión plenaria.

¿ Cuántas personas fueron sancionadas por corrupción desde 2012?

Las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde dicho año.

¿Qué calificativo usó Xi respecto a la corrupción?

Calificó a la corrupción como la mayor amenaza.

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PCCh China Xi Corrupción Partido Comunista

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