El Comité Central del PCCh realiza una conferencia de prensa sobre la quinta sesión plenaria, en un contexto marcado por el endurecimiento de la disciplina interna del Partido Comunista de China. Como parte de este proceso, las autoridades chinas sancionaron a 8 millones de personas por corrupción desde 2012.

Paralelamente, la BBC señala que Xi realiza la mayor purga en la organización desde que es presidente y califica a la corrupción como la mayor amenaza. La situación se encuentra en desarrollo con la preparación de la conferencia de prensa del Comité Central del PCCh, mientras la cobertura internacional da cuenta del alcance de estas medidas disciplinarias en el país.