Jaylen Brown da fría bienvenida a Jayson Tatum en su primer encuentro

La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News y LancasterOnline establece que Jaylen Brown dio una fría bienvenida a Jayson Tatum durante su primer encuentro tras el canje, en el marco de la visita de los Celtics a los 76ers. Los reportes indican que ambos jugadores se mostraron distanciados en este primer enfrentamiento deportivo.

Por otro lado, la cobertura proveniente de San Antonio Express-News aborda un encuentro diferente donde Antetokounmpo anotó 30 puntos a pesar de una lesión en la muñeca, permitiendo que el Heat venciera al Jazz por 115-109. No se registran contradicciones entre las fuentes sobre el distanciamiento de Brown y Tatum tras el traspaso.