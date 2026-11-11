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Jaylen Brown da fría bienvenida a Jayson Tatum en su primer encuentro

Jaylen Brown y Jayson Tatum se muestran distanciados en la primera visita de los Celtics a los 76ers tras el canje.

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  • Clave informativa: Jaylen Brown da fría bienvenida a Jayson Tatum en su primer encuentro
  • Punto central: Jaylen Brown y Jayson Tatum se muestran distanciados en la primera visita de los Celtics a los 76ers tras el canje.
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🇪🇸 Espanol 11 nov, 07:09 UTC
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El resumen

La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News y LancasterOnline establece que Jaylen Brown dio una fría bienvenida a Jayson Tatum durante su primer encuentro tras el canje, en el marco de la visita de los Celtics a los 76ers. Los reportes indican que ambos jugadores se mostraron distanciados en este primer enfrentamiento deportivo.

Por otro lado, la cobertura proveniente de San Antonio Express-News aborda un encuentro diferente donde Antetokounmpo anotó 30 puntos a pesar de una lesión en la muñeca, permitiendo que el Heat venciera al Jazz por 115-109. No se registran contradicciones entre las fuentes sobre el distanciamiento de Brown y Tatum tras el traspaso.

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Respuestas rápidas

¿Qué relación se observa entre Jaylen Brown y Jayson Tatum?

Las coberturas señalan que se mostraron distanciados en su primer encuentro tras el canje.

¿Quiénes se enfrentaron en este partido mencionado?

Los Celtics visitaron a los 76ers en el contexto del canje reportado.

¿Qué otro resultado deportivo se menciona en la cobertura?

El Heat venció al Jazz por 115-109 con 30 puntos de Antetokounmpo a pesar de su lesión en la muñeca.

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Jaylen Brown Jayson Tatum Celtics 76ers NBA

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