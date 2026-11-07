LeBron James vive una noche para el olvido en derrota de Filadelfia ante Cleveland

Los Cavaliers de Cleveland frenaron la racha de cinco victorias consecutivas de los 76ers de Filadelfia al imponerse con un marcador de 119-95. Durante el enfrentamiento, Mitchell lideró a los Cavaliers para asegurar la paliza sobre Filadelfia.

Por su parte, la actuación de LeBron James quedó marcada por un registro negativo al sumar su décimo partido de temporada regular con un solo dígito en anotación, completando así una jornada complicada para el equipo visitante. Los reportes actuales se centran en el impacto de la derrota para Filadelfia y el desempeño individual registrado en esta jornada de la temporada regular.