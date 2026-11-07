LeBron James vive una noche para el olvido en derrota de Filadelfia ante Cleveland
LeBron James sufre una noche complicada en su regreso a Cleveland tras la victoria de los Cavaliers.
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Cobertura (5)
- Cavaliers detienen racha de cinco victorias consecutivas de los 76ers de LeBron James Sports Illustrated · hace 4 h
- Cavs detienen a los Sixers de LeBron y Doncic sigue dando espectáculo en Los Ángeles France 24 · hace 4 h
- LeBron James vuelve a Cleveland con una mala noche: 10º partido de temporada regular con un dígito Chicago Tribune · hace 4 h
- Mitchell lidera a los Cavaliers y ahoga a LeBron en su regreso con paliza 119-95 a los 76ers AP News · hace 4 h
- LeBron James vive una noche para el olvido en derrota de Filadelfia ante Cleveland El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
El resumen
Los Cavaliers de Cleveland frenaron la racha de cinco victorias consecutivas de los 76ers de Filadelfia al imponerse con un marcador de 119-95. Durante el enfrentamiento, Mitchell lideró a los Cavaliers para asegurar la paliza sobre Filadelfia.
Por su parte, la actuación de LeBron James quedó marcada por un registro negativo al sumar su décimo partido de temporada regular con un solo dígito en anotación, completando así una jornada complicada para el equipo visitante. Los reportes actuales se centran en el impacto de la derrota para Filadelfia y el desempeño individual registrado en esta jornada de la temporada regular.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Cleveland y Filadelfia?
Los Cavaliers vencieron a los 76ers con un marcador de 119-95.
¿Qué hito negativo registró LeBron James en este encuentro?
Registró su décimo partido de temporada regular con un dígito en anotación durante su visita a Cleveland.
¿Qué equipo detuvieron los Cavaliers en este partido?
Los Cavaliers detuvieron la racha de cinco victorias consecutivas de los 76ers de Filadelfia.
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