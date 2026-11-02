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De limpiar iglesias y conducir Uber a ver a su hijo en la NBA: el sacrificio de una madre dominicana

El novato Yaxel Lendeborg destaca en la NBA con los Warriors tras un camino marcado por el esfuerzo familiar.

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  • Clave informativa: De limpiar iglesias y conducir Uber a ver a su hijo en la NBA: el sacrificio de una madre dominicana
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Cobertura (9)

El resumen

Según medios como AP News, The Morning Call y El Nacional, el jugador ha protagonizado actuaciones destacadas en el inicio de la temporada, incluyendo partidos de 37 y 31 puntos en encuentros frente a los Clippers y los Nuggets. Los reportes detallan que el rendimiento inicial de Lendeborg incluye registros de puntos y rebotes comparados en las publicaciones con estadísticas históricas no vistas desde la época de Shaquille O&#039;Neal.

Medios como NBAmaniacs y fomoera.com señalan que estas marcas han colocado al jugador en el centro de la atención mediática y deportiva. Paralelamente, publicaciones como Diario Libre han documentado el contexto personal y familiar detrás de su llegada al baloncesto profesional, destacando el sacrificio de su madre dominicana, quien trabajó limpiando iglesias y conduciendo Uber para apoyar su trayectoria.

La cobertura actual registra las primeras victorias de los Warriors en la temporada tras superar rachas sin triunfos, mientras la prensa deportiva continúa siguiendo el desarrollo de las estadísticas y los próximos encuentros del equipo en el campeonato.

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Respuestas rápidas

¿Quién es Yaxel Lendeborg?

Es un jugador novato de baloncesto que compite en la NBA con los Golden State Warriors, según indican medios como AP News y The Morning Call.

¿Qué marcas ha alcanzado en la NBA?

La cobertura señala que ha anotado 37 puntos ante los Clippers y 31 ante los Nuggets, registrando inicios de puntos y rebotes comparados por fomoera.com con estadísticas históricas desde la época de Shaquille O'Neal.

¿Qué aspecto personal ha destacado la prensa sobre su llegada a la liga?

Diario Libre ha resaltado el sacrificio de su madre dominicana, quien trabajó limpiando iglesias y conduciendo Uber para respaldar su camino hacia la NBA.

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