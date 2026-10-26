Jalen Williams, del Thunder, es retirado de la cancha con una lesión importante

Un jugador del Oklahoma City Thunder abandonó la cancha tras sufrir una dolorosa lesión en la pierna izquierda durante el encuentro frente a los Clippers. La cobertura señala que la escena resultó devastadora y conmocionó a la NBA debido a la gravedad de la situación física del deportista.

Los reportes actuales no detallan el diagnóstico médico definitivo ni el tiempo estimado de baja para el jugador del Thunder tras su salida de la duela.