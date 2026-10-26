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Jalen Williams, del Thunder, es retirado de la cancha con una lesión importante

Jalen Williams sufre una grave lesión en la pierna izquierda durante el partido contra los Clippers en Oklahoma City.

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  • Clave informativa: Jalen Williams, del Thunder, es retirado de la cancha con una lesión importante
  • Punto central: Jalen Williams sufre una grave lesión en la pierna izquierda durante el partido contra los Clippers en Oklahoma City.
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El resumen

Un jugador del Oklahoma City Thunder abandonó la cancha tras sufrir una dolorosa lesión en la pierna izquierda durante el encuentro frente a los Clippers. La cobertura señala que la escena resultó devastadora y conmocionó a la NBA debido a la gravedad de la situación física del deportista.

Los reportes actuales no detallan el diagnóstico médico definitivo ni el tiempo estimado de baja para el jugador del Thunder tras su salida de la duela.

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🇪🇸 Espanol 26 oct, 07:09 UTC
🇬🇧 Ingles 26 oct, 04:20 UTC · The New York Times

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo jugaba cuando ocurrió la lesión?

El Oklahoma City Thunder se enfrentaba a los Clippers.

¿Qué parte del cuerpo resultó afectada?

Jalen Williams sufrió una lesión en la pierna izquierda.

¿Qué medios informaron sobre el suceso?

La cobertura incluye a ESPN Deportes, Marca USA, 365Scores, LatinUS y el San Antonio Express-News.

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Jalen Williams Oklahoma City Thunder NBA Clippers

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