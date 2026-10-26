Jalen Williams, del Thunder, es retirado de la cancha con una lesión importante
Jalen Williams sufre una grave lesión en la pierna izquierda durante el partido contra los Clippers en Oklahoma City.
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El resumen
Un jugador del Oklahoma City Thunder abandonó la cancha tras sufrir una dolorosa lesión en la pierna izquierda durante el encuentro frente a los Clippers. La cobertura señala que la escena resultó devastadora y conmocionó a la NBA debido a la gravedad de la situación física del deportista.
Los reportes actuales no detallan el diagnóstico médico definitivo ni el tiempo estimado de baja para el jugador del Thunder tras su salida de la duela.
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Cobertura (10)
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- Jalen Williams, del Thunder, es retirado de la cancha con una lesión importante ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo jugaba cuando ocurrió la lesión?
El Oklahoma City Thunder se enfrentaba a los Clippers.
¿Qué parte del cuerpo resultó afectada?
Jalen Williams sufrió una lesión en la pierna izquierda.
¿Qué medios informaron sobre el suceso?
La cobertura incluye a ESPN Deportes, Marca USA, 365Scores, LatinUS y el San Antonio Express-News.
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