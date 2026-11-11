Jorge Domene se perfila para ser nuevo presidente de Tigres

Jorge Domene surge como la figura principal para ocupar la presidencia del club universitario, de acuerdo con la información difundida por Mediotiempo, mientras la institución atraviesa una etapa de reestructuración en su cúpula directiva. La situación en el equipo universitario ha generado especulaciones sobre cambios profundos en su administración, donde también se menciona a Santiago Baños como otra de las opciones consideradas para el cargo directivo, vinculándose además con su posible salida del América.

Los aficionados y el entorno del club universitario se mantendrán a la expectativa de los movimientos oficiales que definan el futuro liderazgo institucional de la escuadra norteña ante los múltiples candidatos y rumores vigentes.