Jorge Domene se perfila para ser nuevo presidente de Tigres
Jorge Domene se perfila para asumir la presidencia de Tigres en medio de la incertidumbre directiva.
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El resumen
Jorge Domene surge como la figura principal para ocupar la presidencia del club universitario, de acuerdo con la información difundida por Mediotiempo, mientras la institución atraviesa una etapa de reestructuración en su cúpula directiva. La situación en el equipo universitario ha generado especulaciones sobre cambios profundos en su administración, donde también se menciona a Santiago Baños como otra de las opciones consideradas para el cargo directivo, vinculándose además con su posible salida del América.
Los aficionados y el entorno del club universitario se mantendrán a la expectativa de los movimientos oficiales que definan el futuro liderazgo institucional de la escuadra norteña ante los múltiples candidatos y rumores vigentes.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Quién se perfila como nuevo presidente de Tigres?
Jorge Domene se perfila para ser el nuevo presidente del club.
¿Quién es otro de los candidatos mencionados para el puesto?
Santiago Baños figura como otra de las opciones para llegar a la presidencia de la escuadra universitaria.
¿Qué se dice sobre Santiago Baños en las coberturas?
Los reportes señalan que podría estar viviendo su último torneo con el América.
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