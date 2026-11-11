Así fueron los últimos días de Daveigh Chase, la actriz de 'El Aro'

Los medios internacionales informan sobre los últimos días y los resultados de la autopsia de la actriz Daveigh Chase, quien falleció a los 35 años. Diversas publicaciones detallan aspectos sobre su fallecimiento, ocurrido casi cinco meses antes de la revelación de estos nuevos datos forenses.

La información difundida por medios como Infobae, Telecinco, TN, El Litoral, 20Minutos y ObjetivoTV expone datos vinculados a su muerte a causa del SIDA, además de señalar revelaciones estremecedoras sobre los momentos previos a su deceso que han causado conmoción en el ámbito del entretenimiento. La cobertura no especifica qué repercusiones legales o institucionales tendrán estas revelaciones sobre su entorno, limitándose a reportar los detalles brindados por la autopsia y los antecedentes de sus últimos días.