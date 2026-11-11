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Los Astros nombran a Brad Ausmus como su próximo manager

Los Astros nombraron a Brad Ausmus como manager el 11 de noviembre de 2026, tras la salida de Joe Espada.

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Cobertura (7)

El resumen

La noticia llegó después de que el equipo anunciara la salida de Joe Espada, según Los Angeles Times, que describió el movimiento como la contratación del exreceptor. PSN Noticias había adelantado horas antes que Astros de Houston estaba cerca de elegir manejador, mientras El Nuevo Día señaló que la dirección ya tenía un sustituto para Josué Espada y que no sería Albert Pujols.

Al Bat cubrió el proceso desde otra perspectiva: un futuro miembro del Salón de la Fama habría perdido la carrera por el puesto de manager de los Astros. Las coberturas no coinciden en cómo se presenta la salida de Espada: Los Angeles Times menciona a Joe Espada y El Nuevo Día a Josué Espada.

Tampoco queda claro si la elección de Ausmus ya era definitiva cuando PSN Noticias escribió que el equipo estaba cerca de elegirlo. El estado actual es que MLB.com y Los Angeles Times dan por confirmado el nombramiento de Brad Ausmus.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue nombrado manager de los Astros?

Brad Ausmus, exreceptor, fue nombrado manager de los Astros el 11 de noviembre de 2026, según MLB.com y Los Angeles Times.

¿Quién dejó la dirección del equipo?

Las coberturas mencionan a Joe Espada en Los Angeles Times y a Josué Espada en El Nuevo Día. Ambas referencias apuntan a la salida del manager anterior.

¿Albert Pujols fue el manager de los Astros?

No. El Nuevo Día indicó que el sustituto de Espada no sería Albert Pujols.

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Brad Ausmus Astros de Houston MLB Joe Espada Albert Pujols

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