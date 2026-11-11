Los Astros nombran a Brad Ausmus como su próximo manager

La noticia llegó después de que el equipo anunciara la salida de Joe Espada, según Los Angeles Times, que describió el movimiento como la contratación del exreceptor. PSN Noticias había adelantado horas antes que Astros de Houston estaba cerca de elegir manejador, mientras El Nuevo Día señaló que la dirección ya tenía un sustituto para Josué Espada y que no sería Albert Pujols.

Al Bat cubrió el proceso desde otra perspectiva: un futuro miembro del Salón de la Fama habría perdido la carrera por el puesto de manager de los Astros. Las coberturas no coinciden en cómo se presenta la salida de Espada: Los Angeles Times menciona a Joe Espada y El Nuevo Día a Josué Espada.

Tampoco queda claro si la elección de Ausmus ya era definitiva cuando PSN Noticias escribió que el equipo estaba cerca de elegirlo. El estado actual es que MLB.com y Los Angeles Times dan por confirmado el nombramiento de Brad Ausmus.