Los Astros nombran a Brad Ausmus como su próximo manager
Los Astros nombraron a Brad Ausmus como manager el 11 de noviembre de 2026, tras la salida de Joe Espada.
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Cobertura (7)
- Astros eligen a Brad Ausmus como dirigente sobre las opciones de Pujols y Urueta Diario Libre · hace 4 h
- MLB: Astros dan un golpe a Yankees: Se roban a su coach de banca y lo nombran nuevo manager Al Bat · hace 4 h
- Los Astros ya tienen el sustituto de Josué Espada en la dirección, y no es Albert Pujols El Nuevo Día · hace 4 h
- Astros de Houston, cerca de elegir manejador PSN Noticias · hace 4 h
- MLB: Futuro Salón de la Fama se queda con las manos vacías tras perder carrera para manager de Astros Al Bat · hace 4 h
- Astros contratan al exreceptor Brad Ausmus como mánager tras la salida de Joe Espada Los Angeles Times · hace 4 h
- Los Astros nombran a Brad Ausmus como su próximo manager MLB.com · hace 4 h
El resumen
La noticia llegó después de que el equipo anunciara la salida de Joe Espada, según Los Angeles Times, que describió el movimiento como la contratación del exreceptor. PSN Noticias había adelantado horas antes que Astros de Houston estaba cerca de elegir manejador, mientras El Nuevo Día señaló que la dirección ya tenía un sustituto para Josué Espada y que no sería Albert Pujols.
Al Bat cubrió el proceso desde otra perspectiva: un futuro miembro del Salón de la Fama habría perdido la carrera por el puesto de manager de los Astros. Las coberturas no coinciden en cómo se presenta la salida de Espada: Los Angeles Times menciona a Joe Espada y El Nuevo Día a Josué Espada.
Tampoco queda claro si la elección de Ausmus ya era definitiva cuando PSN Noticias escribió que el equipo estaba cerca de elegirlo. El estado actual es que MLB.com y Los Angeles Times dan por confirmado el nombramiento de Brad Ausmus.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue nombrado manager de los Astros?
Brad Ausmus, exreceptor, fue nombrado manager de los Astros el 11 de noviembre de 2026, según MLB.com y Los Angeles Times.
¿Quién dejó la dirección del equipo?
Las coberturas mencionan a Joe Espada en Los Angeles Times y a Josué Espada en El Nuevo Día. Ambas referencias apuntan a la salida del manager anterior.
¿Albert Pujols fue el manager de los Astros?
No. El Nuevo Día indicó que el sustituto de Espada no sería Albert Pujols.
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