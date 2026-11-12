Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 en Qatar por motivos de seguridad
EE. UU. renuncia al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 alegando motivos de seguridad, una decisión sin precedentes a días del torneo.
- Clave informativa: Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 en Qatar por motivos de seguridad
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Cobertura (6)
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- Estados Unidos renuncia al Mundial Sub-17 Qatar 2026 Excélsior · hace 4 h
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- La carta con la que Estados Unidos se retiró del Mundial Sub 17 Diario AS · hace 4 h
- EEUU se retira del Mundial Sub-17 de Catar por motivos de seguridad France 24 · hace 4 h
- Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 en Qatar por motivos de seguridad ESPN Deportes · hace 4 h
El resumen
Los primeros despachos citan una carta oficial enviada a la FIFA en la que la USSF argumenta "preocupaciones de seguridad" sin detallar amenazas concretas. Diario AS reproduce fragmentos de la misiva, donde la federación menciona evaluaciones de riesgo recientes y la imposibilidad de garantizar la integridad de la delegación. France 24 y ESPN Deportes añaden que la FIFA aún no ha confirmado si el puesto vacante se reasignará o si el grupo del torneo se reducirá a tres equipos.
Ningún medio reporta declaraciones públicas de la FIFA ni del comité organizador qatarí al cierre de esta edición. La cobertura coincide en que la decisión es inédita para una selección masculina de EE. UU. en una cita mundialista FIFA.
Queda por resolver el formato del grupo, la eventual sanción a la USSF y la reacción de las demás federaciones participantes.
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Respuestas rápidas
¿Qué motivo oficial dio EE. UU. para retirarse?
La federación estadounidense (USSF) citó "motivos de seguridad" y "preocupaciones de seguridad" en una carta a la FIFA, sin especificar amenazas concretas según la cobertura disponible.
¿Qué pasará con el cupo que deja vacante EE. UU.?
La FIFA no ha anunciado aún si reasignará la plaza a otra federación o si el grupo se jugará con tres equipos, según France 24 y ESPN Deportes.
¿Es la primera vez que EE. UU. se retira de un Mundial FIFA?
La cobertura coincide en que es una decisión sin precedentes para una selección masculina de EE. UU. en una cita mundialista de la FIFA.
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