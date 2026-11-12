Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 en Qatar por motivos de seguridad

Los primeros despachos citan una carta oficial enviada a la FIFA en la que la USSF argumenta "preocupaciones de seguridad" sin detallar amenazas concretas. Diario AS reproduce fragmentos de la misiva, donde la federación menciona evaluaciones de riesgo recientes y la imposibilidad de garantizar la integridad de la delegación. France 24 y ESPN Deportes añaden que la FIFA aún no ha confirmado si el puesto vacante se reasignará o si el grupo del torneo se reducirá a tres equipos.

Ningún medio reporta declaraciones públicas de la FIFA ni del comité organizador qatarí al cierre de esta edición. La cobertura coincide en que la decisión es inédita para una selección masculina de EE. UU. en una cita mundialista FIFA.

Queda por resolver el formato del grupo, la eventual sanción a la USSF y la reacción de las demás federaciones participantes.