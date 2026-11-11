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La Habana tiene un rival inesperado para su hundido negocio turístico

La Habana enfrenta un rival inesperado en el sector turístico tras movimientos clave de aerolíneas hacia Venezuela.

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El resumen

El negocio turístico en Cuba recibe un golpe relevante debido a que la aerolínea española W2M y su marca Newblue cambiaron sus planes previstos para 2027, redirigiendo operaciones hacia Venezuela, según indican medios como Directorio Cubano y Hosteltur en su cobertura. Simultáneamente, la ruta aérea entre Polonia y la isla de Margarita inició operaciones el 10 de noviembre, un evento reportado por Globovisión, al que se suma el anuncio de Reporte Confidencial sobre la aerolínea World2Fly, que enlazará Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027.

Estas modificaciones en las conexiones aéreas sitúan a Venezuela como un destino con nuevas rutas directas desde Europa, mientras la situación del turismo cubano refleja cambios en la estrategia de las compañías de viajes internacionales.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué aerolínea cambió sus planes respecto a Cuba para 2027?

La aerolínea española W2M, junto con su marca Newblue, modificó sus planes para el año 2027.

¿Cuándo inicia la ruta aérea entre Polonia y Margarita?

La ruta aérea entre Polonia y Margarita arrancó el 10 de noviembre.

¿Qué conexión anunció World2Fly para el verano de 2027?

World2Fly enlazará la ciudad de Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027.

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