La Habana tiene un rival inesperado para su hundido negocio turístico

El negocio turístico en Cuba recibe un golpe relevante debido a que la aerolínea española W2M y su marca Newblue cambiaron sus planes previstos para 2027, redirigiendo operaciones hacia Venezuela, según indican medios como Directorio Cubano y Hosteltur en su cobertura. Simultáneamente, la ruta aérea entre Polonia y la isla de Margarita inició operaciones el 10 de noviembre, un evento reportado por Globovisión, al que se suma el anuncio de Reporte Confidencial sobre la aerolínea World2Fly, que enlazará Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027.

Estas modificaciones en las conexiones aéreas sitúan a Venezuela como un destino con nuevas rutas directas desde Europa, mientras la situación del turismo cubano refleja cambios en la estrategia de las compañías de viajes internacionales.