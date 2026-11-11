La Habana tiene un rival inesperado para su hundido negocio turístico
La Habana enfrenta un rival inesperado en el sector turístico tras movimientos clave de aerolíneas hacia Venezuela.
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El resumen
El negocio turístico en Cuba recibe un golpe relevante debido a que la aerolínea española W2M y su marca Newblue cambiaron sus planes previstos para 2027, redirigiendo operaciones hacia Venezuela, según indican medios como Directorio Cubano y Hosteltur en su cobertura. Simultáneamente, la ruta aérea entre Polonia y la isla de Margarita inició operaciones el 10 de noviembre, un evento reportado por Globovisión, al que se suma el anuncio de Reporte Confidencial sobre la aerolínea World2Fly, que enlazará Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027.
Estas modificaciones en las conexiones aéreas sitúan a Venezuela como un destino con nuevas rutas directas desde Europa, mientras la situación del turismo cubano refleja cambios en la estrategia de las compañías de viajes internacionales.
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Cobertura (5)
- La ruta aérea entre Polonia y Margarita arranca este 10 de noviembre Globovisión · hace 5 h
- World2Fly enlazará a Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027 Reporte Confidencial · hace 5 h
- Turismo cubano recibe otro golpe: importante aerolínea española cambia sus planes para 2027 Directorio Cubano · hace 5 h
- W2M cambia Cuba por Venezuela con nuevo chárter y Newblue Hosteltur · hace 5 h
- La Habana tiene un rival inesperado para su hundido negocio turístico DIARIO DE CUBA · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué aerolínea cambió sus planes respecto a Cuba para 2027?
La aerolínea española W2M, junto con su marca Newblue, modificó sus planes para el año 2027.
¿Cuándo inicia la ruta aérea entre Polonia y Margarita?
La ruta aérea entre Polonia y Margarita arrancó el 10 de noviembre.
¿Qué conexión anunció World2Fly para el verano de 2027?
World2Fly enlazará la ciudad de Lisboa con Margarita a partir del verano de 2027.
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