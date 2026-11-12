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Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales

Jensen Huang renuncia a la dirección de Nvidia tras un escándalo y hunde los futuros de Wall Street.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales
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El resumen

El 12 de noviembre de 2026, Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, según la BBC. La noticia generó una caída del 8.5% en las acciones de Nvidia y arrastró a la baja a los futuros de Wall Street, afectando a índices como el Dow Jones, el S&amp;P y el Nasdaq, de acuerdo con reportes de Revista ADVFN y Chicago Tribune.

En este escenario de incertidumbre sobre la dirección de la empresa, Stamford Advocate señala que el futuro del CEO es incierto mientras Megaspeed promete cooperar con una pesquisa en curso por parte de Estados Unidos, centrando la atención de los mercados en el impacto financiero y la respuesta corporativa.

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Respuestas rápidas

¿Quién renunció a Nvidia?

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia.

¿Cuál fue el motivo de la renuncia?

La renuncia ocurrió tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales.

¿Cómo afectó esto a los mercados?

Provocó una caída del 8.5% en las acciones de Nvidia y arrastró a la baja los futuros de Wall Street.

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