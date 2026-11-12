Lorenzo se la va pensando: así se perfila Colombia ante Chile

Futbolred abrió la cobertura señalando que Néstor Lorenzo medita la conformación del equipo y cómo se perfila Colombia frente a Chile, una postura reforzada por las declaraciones del técnico difundidas por AS Colombia sobre la importancia de armar un grupo fuerte para ir por todo. Posteriormente, la cobertura de AS Colombia, ESPN Deportes, ESPN Venezuela y ESPN Chile sumó detalles sobre las posibles alineaciones y la llegada de futbolistas como Yaser, Puerta, Lucumí y Arcila a la ciudad de Cali para unirse a la concentración.

En cuanto a los matices informativos, los reportes combinan el análisis deportivo tradicional con la cobertura de servicio, detallando horarios, transmisiones de televisión y opciones para ver el encuentro online, además de pronósticos de apuestas y apuestas editoriales que recuerdan figuras como James Rodríguez. Actualmente, el partido amistoso de la Fecha FIFA se disputará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, con la expectativa de la afición centrada en las alineaciones definitivas y el historial entre ambas selecciones previo a este nuevo enfrentamiento.