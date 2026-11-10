Adriana Betancur, expresentadora de RCN se debate entre la vida y la muerte tras delicada intervención
La expresentadora de RCN Adriana Betancur se debate entre la vida y la muerte en una UCI de Bogotá.
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Respuestas rápidas
¿Quién es Adriana Betancur?
Es una periodista y expresentadora de televisión de RCN cuya situación de salud ha generado preocupación en Colombia.
¿Qué denuncian sus familiares?
La familia denuncia una presunta falta de atención médica y negligencia por parte de la Clínica Palermo, afirmando que estuvo tres días sin diálisis tras una intervención.
¿Dónde se encuentra hospitalizada?
Se encuentra internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica de Bogotá.
El resumen
La periodista y expresentadora de televisión Adriana Betancur se encuentra en estado grave y fue internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá tras una delicada intervención médica. La familia de la comunicadora denunció públicamente una presunta falta de atención médica y negligencia por parte de la Clínica Palermo, señalando que Betancur llevó tres días sin recibir diálisis debido a la supuesta ausencia de un nefrólogo y que además debió ser intubada, según informan medios como Revista Semana, Pulzo y El Tiempo.
La cobertura actual no especifica la evolución médica más reciente de la presentadora ni detalla los pronunciamientos oficiales de la institución de salud frente a los señalamientos de los familiares.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 min.
Cobertura (5)
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