Adriana Betancur, expresentadora de RCN se debate entre la vida y la muerte tras delicada intervención

La periodista y expresentadora de televisión Adriana Betancur se encuentra en estado grave y fue internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá tras una delicada intervención médica. La familia de la comunicadora denunció públicamente una presunta falta de atención médica y negligencia por parte de la Clínica Palermo, señalando que Betancur llevó tres días sin recibir diálisis debido a la supuesta ausencia de un nefrólogo y que además debió ser intubada, según informan medios como Revista Semana, Pulzo y El Tiempo.

La cobertura actual no especifica la evolución médica más reciente de la presentadora ni detalla los pronunciamientos oficiales de la institución de salud frente a los señalamientos de los familiares.