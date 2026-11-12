Colombia pedirá ayuda a EE. UU. en el secuestro de la subteniente Camila Pantoja

La solicitud de mediación a Estados Unidos se dirige a Venezuela en el marco del secuestro de la subteniente Camila Pantoja atribuido al ELN. Paralelamente, la cúpula del Ejército colombiano experimenta modificaciones con la salida de tres generales, cambios anunciados por el comandante que generan interrogantes en la cobertura sobre si los relevos obedecen a un bajo rendimiento en la lucha contra la criminalidad.

La información disponible deja abiertas varias incógnitas. La cobertura no especifica los detalles exactos sobre la respuesta de Estados Unidos o Venezuela ante la petición colombiana, ni profundiza en las razones oficiales que motivaron la salida de los altos mandos militares más allá de los cuestionamientos sobre los resultados operativos.