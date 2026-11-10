Alias Dimax, el narco que se disfrazó de indígena para escaparse de una condena, fue enviado a la cárcel otra vez
Alias Dimax fue enviado a la cárcel tras ser capturado por Interpol en Panamá tras fingir ser indígena para evadir una condena.
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El resumen
Los reportes indican que este presunto cabecilla de una oficina de cobro en Cali intentó evadir una condena de 38 años disfrazándose de integrante indígena para fugarse de un resguardo. Tras su huida, las autoridades lograron su captura internacional a través de Interpol en Panamá.
La cobertura de medios como Minuto30, Blu Radio, El País, Caracol Radio y Revista Semana detalla que el procesado enfrentó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, el individuo se encuentra nuevamente tras las rejas cumpliendo con la disposición judicial dictada en su contra, cerrando este episodio de evasión internacional con su reclusión en un establecimiento penitenciario.
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Cobertura (5)
- A prisión alias Dimax: fingió ser indígena para fugarse de un resguardo y fue capturado por Interpol en Panamá Minuto30 · hace 5 h
- Capturan a alias 'Dimax' tras huir de condena de 38 años y hacerse pasar por integrante indígena Blu Radio · hace 5 h
- Medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Vacca, alias Dimax, presunto cabecilla de oficina de cobro en Cali El País · hace 5 h
- A la cárcel ‘Dimax’, capturado en Panamá tras fingir ser indígena y huir de condena de 38 años Caracol Radio · hace 5 h
- Alias Dimax, el narco que se disfrazó de indígena para escaparse de una condena, fue enviado a la cárcel otra vez Revista Semana · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es alias Dimax?
Es identificado como Juan Carlos Vacca, señalado como presunto cabecilla de una oficina de cobro en Cali y vinculado al narcotráfico.
¿Cómo logró escapar inicialmente?
Se hizo pasar por integrante indígena para fugarse de un resguardo y eludir una condena de 38 años.
¿Dónde y cómo fue recapturado?
Fue capturado por Interpol en Panamá y posteriormente enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento.
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