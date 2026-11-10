Alias Dimax, el narco que se disfrazó de indígena para escaparse de una condena, fue enviado a la cárcel otra vez

Los reportes indican que este presunto cabecilla de una oficina de cobro en Cali intentó evadir una condena de 38 años disfrazándose de integrante indígena para fugarse de un resguardo. Tras su huida, las autoridades lograron su captura internacional a través de Interpol en Panamá.

La cobertura de medios como Minuto30, Blu Radio, El País, Caracol Radio y Revista Semana detalla que el procesado enfrentó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, el individuo se encuentra nuevamente tras las rejas cumpliendo con la disposición judicial dictada en su contra, cerrando este episodio de evasión internacional con su reclusión en un establecimiento penitenciario.