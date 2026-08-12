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Rescates y recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en vivo: número de muertos, videos y más

Acciones de rescate y solidaridad internacional se movilizan en Colombia tras un sismo de magnitud 7,4.

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El resumen

El cubrimiento inicial se centró en las tareas de búsqueda y el impacto del terremoto de magnitud 7,4 en territorio colombiano, destacando los reportes sobre más de 200 fallecidos y las labores de sobrevivientes y organismos de socorro entre los escombros en zonas como Pereira, según Telemundo Miami y El País. Posteriormente, las coberturas incorporaron la respuesta de artistas como Maluma, Karol G y J Balvin a través de sus fundaciones, así como la participación de autoridades en conferencias regionales en Panamá y el llamado institucional a mantener el silencio en las áreas afectadas para facilitar el trabajo de rescate.

En cuanto a las discrepancias y contrastes en la cobertura, se documentaron diferencias en las reacciones políticas entre Venezuela y Colombia frente a la tragedia, mientras que los reportes locales enfatizaron la participación ciudadana en la primera línea de auxilio ante la ausencia inicial de apoyo formal en puntos críticos.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la magnitud del terremoto en Colombia?

El sismo reportado alcanzó una magnitud de 7,4.

¿Qué artistas activaron sus fundaciones tras el sismo?

Maluma, Karol G y J Balvin activaron sus fundaciones para brindar apoyo.

¿Qué solicitan las autoridades y organismos de socorro en las zonas de rescate?

Hacen un llamado a mantener el silencio y despejar las zonas para facilitar las labores de búsqueda.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Colombia Terremoto Pereira Maluma Karol G

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