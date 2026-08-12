Rescates y recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en vivo: número de muertos, videos y más
Acciones de rescate y solidaridad internacional se movilizan en Colombia tras un sismo de magnitud 7,4.
El resumen
El cubrimiento inicial se centró en las tareas de búsqueda y el impacto del terremoto de magnitud 7,4 en territorio colombiano, destacando los reportes sobre más de 200 fallecidos y las labores de sobrevivientes y organismos de socorro entre los escombros en zonas como Pereira, según Telemundo Miami y El País. Posteriormente, las coberturas incorporaron la respuesta de artistas como Maluma, Karol G y J Balvin a través de sus fundaciones, así como la participación de autoridades en conferencias regionales en Panamá y el llamado institucional a mantener el silencio en las áreas afectadas para facilitar el trabajo de rescate.
En cuanto a las discrepancias y contrastes en la cobertura, se documentaron diferencias en las reacciones políticas entre Venezuela y Colombia frente a la tragedia, mientras que los reportes locales enfatizaron la participación ciudadana en la primera línea de auxilio ante la ausencia inicial de apoyo formal en puntos críticos.
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Cobertura (7)
- Organismos de socorro y autoridades hacen un llamado a mantener el silencio y despejar las zonas de rescate cali.gov.co · hace 9 h
- La ciudadanía en la primera línea de los rescates en Colombia, en imágenes EL PAÍS · hace 9 h
- Pete Hegseth participa en conferencia regional sobre combate al crimen organizado en Panamá Telemundo · hace 12 h
- Dos terremotos, dos respuestas: las reacciones de Venezuela y Colombia a la tragedia EL PAÍS · hace 12 h
- Maluma, Karol G y J Balvin, entre los artistas que activaron sus fundaciones para apoyar a Colombia tras terremoto CNN en Español · hace 12 h
- Minuto a minuto: más de 200 muertos tras terremoto en Colombia; buscan sobrevivientes entre escombros Telemundo Miami (51) · hace 12 h
- Sobre las ruinas del hotel que albergaba a los más pobres, cientos de manos cavan sin ayuda en Pereira EL PAÍS · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud del terremoto en Colombia?
El sismo reportado alcanzó una magnitud de 7,4.
¿Qué artistas activaron sus fundaciones tras el sismo?
Maluma, Karol G y J Balvin activaron sus fundaciones para brindar apoyo.
¿Qué solicitan las autoridades y organismos de socorro en las zonas de rescate?
Hacen un llamado a mantener el silencio y despejar las zonas para facilitar las labores de búsqueda.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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