Rescates y recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en vivo: número de muertos, videos y más

El cubrimiento inicial se centró en las tareas de búsqueda y el impacto del terremoto de magnitud 7,4 en territorio colombiano, destacando los reportes sobre más de 200 fallecidos y las labores de sobrevivientes y organismos de socorro entre los escombros en zonas como Pereira, según Telemundo Miami y El País. Posteriormente, las coberturas incorporaron la respuesta de artistas como Maluma, Karol G y J Balvin a través de sus fundaciones, así como la participación de autoridades en conferencias regionales en Panamá y el llamado institucional a mantener el silencio en las áreas afectadas para facilitar el trabajo de rescate.

En cuanto a las discrepancias y contrastes en la cobertura, se documentaron diferencias en las reacciones políticas entre Venezuela y Colombia frente a la tragedia, mientras que los reportes locales enfatizaron la participación ciudadana en la primera línea de auxilio ante la ausencia inicial de apoyo formal en puntos críticos.