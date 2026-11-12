Se cae Outlook y otros servicios de Microsoft 365
Una caída generalizada de Microsoft 365 deja sin correo corporativo a usuarios de todo el mundo
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El resumen
Una falla generalizada afectó a las aplicaciones de Microsoft, incluyendo Outlook y otros servicios de Microsoft 365, dejando sin correo corporativo a usuarios en todo el mundo. Miles de usuarios reportaron problemas con las aplicaciones de correo, según la cobertura de azcentral.com y The Arizona Republic.
La interrupción se extendió a nivel global, con reportes de fallas en servicios de correo electrónico y Outlook, según AP News y ABC7 New York. EL PAÍS documentó que la caída de Microsoft 365 impactó a usuarios corporativos en múltiples regiones, mientras Primera Hora confirmó la caída de Outlook y otros servicios de la suite.
La cobertura no especifica la causa de la falla ni proporciona un cronograma para la restauración completa de los servicios.
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Cobertura (5)
- ¿Se cayó Outlook y Gmail? Miles reportan problemas con las aplicaciones de correo azcentral.com and The Arizona Republic · hace 3 h
- Una caída de Microsoft 365 tumba el correo corporativo a usuarios de todo el mundo EL PAÍS · hace 3 h
- Falla generalizada afecta a aplicaciones de Microsoft AP News · hace 3 h
- Falla tecnológica generalizada de Microsoft interrumpe servicios de correo electrónico y Outlook ABC7 New York · hace 3 h
- Se cae Outlook y otros servicios de Microsoft 365 Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué servicios de Microsoft se vieron afectados?
Outlook y otros servicios de Microsoft 365, incluyendo aplicaciones de correo corporativo.
¿Cuántos usuarios reportaron problemas?
Miles de usuarios reportaron fallas con las aplicaciones de correo, sin una cifra total especificada en la cobertura.
¿Se sabe qué causó la caída?
La cobertura no especifica la causa de la falla generalizada.
¿Está afectado solo Outlook o también Gmail?
azcentral.com y The Arizona Republic mencionan reportes de problemas con aplicaciones de correo incluyendo Gmail, junto con Outlook.
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