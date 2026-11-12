TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Economia

Se cae Outlook y otros servicios de Microsoft 365

Una caída generalizada de Microsoft 365 deja sin correo corporativo a usuarios de todo el mundo

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Se cae Outlook y otros servicios de Microsoft 365
  • Punto central: Una caída generalizada de Microsoft 365 deja sin correo corporativo a usuarios de todo el mundo
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman8 minutos antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 nov, 21:09 UTC
🇩🇪 Aleman 12 nov, 21:01 UTC · heise online
🇮🇹 Italiano 12 nov, 21:21 UTC · Corriere della Sera
🇧🇷 Portugues 12 nov, 21:37 UTC · Estadão

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Una falla generalizada afectó a las aplicaciones de Microsoft, incluyendo Outlook y otros servicios de Microsoft 365, dejando sin correo corporativo a usuarios en todo el mundo. Miles de usuarios reportaron problemas con las aplicaciones de correo, según la cobertura de azcentral.com y The Arizona Republic.

La interrupción se extendió a nivel global, con reportes de fallas en servicios de correo electrónico y Outlook, según AP News y ABC7 New York. EL PAÍS documentó que la caída de Microsoft 365 impactó a usuarios corporativos en múltiples regiones, mientras Primera Hora confirmó la caída de Outlook y otros servicios de la suite.

La cobertura no especifica la causa de la falla ni proporciona un cronograma para la restauración completa de los servicios.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué servicios de Microsoft se vieron afectados?

Outlook y otros servicios de Microsoft 365, incluyendo aplicaciones de correo corporativo.

¿Cuántos usuarios reportaron problemas?

Miles de usuarios reportaron fallas con las aplicaciones de correo, sin una cifra total especificada en la cobertura.

¿Se sabe qué causó la caída?

La cobertura no especifica la causa de la falla generalizada.

¿Está afectado solo Outlook o también Gmail?

azcentral.com y The Arizona Republic mencionan reportes de problemas con aplicaciones de correo incluyendo Gmail, junto con Outlook.

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Microsoft 365 Outlook caída de servicios correo corporativo falla tecnológica

De nuestra red

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n