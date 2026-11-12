Se cae Outlook y otros servicios de Microsoft 365

Una falla generalizada afectó a las aplicaciones de Microsoft, incluyendo Outlook y otros servicios de Microsoft 365, dejando sin correo corporativo a usuarios en todo el mundo. Miles de usuarios reportaron problemas con las aplicaciones de correo, según la cobertura de azcentral.com y The Arizona Republic.

La interrupción se extendió a nivel global, con reportes de fallas en servicios de correo electrónico y Outlook, según AP News y ABC7 New York. EL PAÍS documentó que la caída de Microsoft 365 impactó a usuarios corporativos en múltiples regiones, mientras Primera Hora confirmó la caída de Outlook y otros servicios de la suite.

La cobertura no especifica la causa de la falla ni proporciona un cronograma para la restauración completa de los servicios.