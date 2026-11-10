Dólar en Colombia hoy, 10 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio
El dólar en Colombia subió $30 y cerró en $3.269, con la cautela fiscal y el petróleo a la baja detrás del movimiento.
- Clave informativa: Dólar en Colombia hoy, 10 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio
- Punto central: El dólar en Colombia subió $30 y cerró en $3.269, con la cautela fiscal y el petróleo a la baja detrás del movimiento.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
El dólar en Colombia se disparó $30 y cerró la jornada del 9 de noviembre en $3.269, según Valora Analitik. Quien compra dólares paga más que ayer, mientras quien los vende recibe un precio mayor; para las personas que pagan importaciones o servicios en esta moneda, el alza encarece esos gastos. La cobertura de Infobae también señala que la divisa volvió a cotizarse «caro» tras recibir malas noticias.
Valora Analitik atribuye el movimiento a la cautela fiscal y a la caída del petróleo. Caracol Radio plantea la pregunta práctica de si la divisa subirá o bajará esta semana, mientras HSB Noticias registra el comportamiento económico del dólar en el mercado. Revista Semana se concentra en la cotización en casas de cambio, sin que su titular detalle cifras adicionales.
Las diferencias están en el enfoque más que en los datos: Valora Analitik ofrece un cierre exacto y una explicación, Caracol Radio mira a la semana y Revista Semana al circuito cambiario. Infobae recuerda que el cierre del 9 de noviembre se produjo antes de que se conociera la inflación de octubre de 2026, un dato que la propia cobertura sitúa como pendiente de publicación. Las cifras de casas de cambio y la dirección de la divisa durante el 10 de noviembre no aparecen en los titulares disponibles.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 min.
Cobertura (5)
- Comportamiento económico del dólar en el mercado HSB Noticias · hace 3 h
- Dólar en Colombia se dispara $30 y cierra en $3.269 impulsado por cautela fiscal y caída del petróleo Valora Analitik · hace 3 h
- ¿Subirá o bajará el dólar en Colombia? Claves para entender comportamiento de la divisa esta semana Caracol Radio · hace 3 h
- Dólar hoy en Colombia: hubo malas noticias y vuelve a estar caro; así cerró el 9 de noviembre antes de conocerse la inflación de octubre de 2026 Infobae · hace 3 h
- Dólar en Colombia hoy, 10 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio Revista Semana · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿A cuánto cerró el dólar en Colombia el 9 de noviembre de 2026?
Cerró en $3.269, con una subida de $30, según Valora Analitik.
¿Qué factores explican el alza del dólar en Colombia?
Valora Analitik señala la cautela fiscal y la caída del petróleo como factores del movimiento.
¿Qué dato se esperaba para el 10 de noviembre y no estaba publicado?
La inflación de octubre de 2026, que según Infobae se conoció después del cierre del 9 de noviembre.
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