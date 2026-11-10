Dólar en Colombia hoy, 10 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio

El dólar en Colombia se disparó $30 y cerró la jornada del 9 de noviembre en $3.269, según Valora Analitik. Quien compra dólares paga más que ayer, mientras quien los vende recibe un precio mayor; para las personas que pagan importaciones o servicios en esta moneda, el alza encarece esos gastos. La cobertura de Infobae también señala que la divisa volvió a cotizarse «caro» tras recibir malas noticias.

Valora Analitik atribuye el movimiento a la cautela fiscal y a la caída del petróleo. Caracol Radio plantea la pregunta práctica de si la divisa subirá o bajará esta semana, mientras HSB Noticias registra el comportamiento económico del dólar en el mercado. Revista Semana se concentra en la cotización en casas de cambio, sin que su titular detalle cifras adicionales.

Las diferencias están en el enfoque más que en los datos: Valora Analitik ofrece un cierre exacto y una explicación, Caracol Radio mira a la semana y Revista Semana al circuito cambiario. Infobae recuerda que el cierre del 9 de noviembre se produjo antes de que se conociera la inflación de octubre de 2026, un dato que la propia cobertura sitúa como pendiente de publicación. Las cifras de casas de cambio y la dirección de la divisa durante el 10 de noviembre no aparecen en los titulares disponibles.