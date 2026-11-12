Stephen Curry (abdomen) abandona partido contra Rockets
Stephen Curry salió del partido de los Warriors ante los Rockets por molestias abdominales y no regresó a la cancha.
- Clave informativa: Stephen Curry (abdomen) abandona partido contra Rockets
- Punto central: Stephen Curry salió del partido de los Warriors ante los Rockets por molestias abdominales y no regresó a la cancha.
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El resumen
Stephen Curry (abdomen) abandona partido contra Rockets. El base de los Golden State Warriors dejó el juego tras resentirse en el abdomen, y la cobertura lo sitúa como descartado por el resto del encuentro. El percance se produjo mientras los Warriors caían ante Houston, por lo que el equipo se quedó sin su principal creador de juego en un momento de presión.
ESPN Deportes y 365Scores detallan la salida de Curry por las molestias abdominales. AhoraMismo.com recoge el alerta de Steve Kerr sobre la lesión tras la derrota de los Warriors, mientras Marca USA señala que el escolta de los Warriors fue descartado por el resto del juego y que aumentan las preocupaciones. Blog de Basket interpreta el episode como un nuevo recordatorio de los problemas del conjunto.
El afectado directo es Curry, cuyo estado queda pendiente de la evaluación médica, y los Warriors, que afrontan el resto de la temporada con dudas sobre su disponibilidad. También está en el foco Steve Kerr, que和不 ha Detailed el alcance de la lesión. La cobertura no precisa todavía un plazo de retorno ni el tipo exacto de la dolencia abdominal, dos datos que condicionarán las próximas decisiones del técnico.
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Cobertura (5)
- Actualización sobre la lesión de Stephen Curry: escolta de los Warriors descartado por el resto del juego mientras aumentan las preocupaciones marca usa · hace 4 h
- Stephen Curry se lesiona y los Warriors vuelven a ver viejos fantasmas Blog de Basket · hace 4 h
- ¡Alarma en Warriors! Stephen Curry no volverá al partido ante Houston por molestias abdominales 365Scores · hace 4 h
- Steve Kerr alerta por la lesión de Curry tras caer Warriors AhoraMismo.com · hace 4 h
- Stephen Curry (abdomen) abandona partido contra Rockets ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué Stephen Curry abandonó el partido contra los Rockets?
Salió de la cancha por molestias abdominales. La cobertura no detalla el mecanismo exacto de la lesión.
¿Volverá Curry a jugar en este partido?
No. Fue descartado por el resto del juego ante Houston.
¿Qué dijo Steve Kerr sobre la lesión?
Alertó sobre el estado de Curry tras la caída de los Warriors, sin precisar un plazo de retorno.
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