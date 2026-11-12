Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue

El club brasileño estableció la cifra que exigiría para traspasar al jugador de 22 años, según informa AS Colombia, lo que activó el interés concreto desde Inglaterra. MARCA y Bolavip confirman que tres equipos de la Premier League siguen al extremo, y Revista Semana señala que entre ellos figura un actual campeón de la Champions League, aunque ninguno de los medios revela la identidad de los clubes ni el monto exacto pedido por Vasco.

La situación queda en fase de seguimiento: los clubes ingleses evalúan la operación mientras el jugador continúa en Brasil, y cualquier avance dependerá de que se concrete una oferta formal que cumpla la valoración del club carioca.