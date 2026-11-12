Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue
Vasco da Gama fija precio por Carlos Andrés Gómez mientras tres clubes de Premier League, incluido un campeón de Champions, monitorean al extremo colombiano.
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Cobertura (5)
- Interés en Inglaterra por Carlos Gómez: tres clubes, entre esos un campeón de Champions Revista Semana · hace 6 h
- Sorpresa total en Colombia: los equipos de la Premier League que siguen a Carlos Andrés Gómez Bolavip · hace 6 h
- Carlos Andrés Gómez, en la mira de tres equipos de la Premier League MARCA · hace 6 h
- La cifra que pediría Vasco para dejar ir a Carlos Andrés Gómez AS Colombia · hace 6 h
- Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue Futbolred · hace 6 h
El resumen
El club brasileño estableció la cifra que exigiría para traspasar al jugador de 22 años, según informa AS Colombia, lo que activó el interés concreto desde Inglaterra. MARCA y Bolavip confirman que tres equipos de la Premier League siguen al extremo, y Revista Semana señala que entre ellos figura un actual campeón de la Champions League, aunque ninguno de los medios revela la identidad de los clubes ni el monto exacto pedido por Vasco.
La situación queda en fase de seguimiento: los clubes ingleses evalúan la operación mientras el jugador continúa en Brasil, y cualquier avance dependerá de que se concrete una oferta formal que cumpla la valoración del club carioca.
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Respuestas rápidas
¿Qué clubs de la Premier League están interesados en Carlos Andrés Gómez?
La cobertura menciona tres equipos, incluido un campeón de Champions, pero no revela sus nombres.
¿Cuál es el precio que pide Vasco da Gama?
AS Colombia indica que el club fijó una cifra, pero el monto exacto no se ha hecho público en los artículos.
¿Hay ya una oferta formal sobre la mesa?
No. Los medios describen interés y seguimiento, sin mencionar ofertas concretas presentadas al club brasileño.
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