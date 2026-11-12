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Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue

Vasco da Gama fija precio por Carlos Andrés Gómez mientras tres clubes de Premier League, incluido un campeón de Champions, monitorean al extremo colombiano.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue
  • Punto central: Vasco da Gama fija precio por Carlos Andrés Gómez mientras tres clubes de Premier League, incluido un campeón de Champions, monitorean al extremo colombiano.
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Cobertura (5)

El resumen

El club brasileño estableció la cifra que exigiría para traspasar al jugador de 22 años, según informa AS Colombia, lo que activó el interés concreto desde Inglaterra. MARCA y Bolavip confirman que tres equipos de la Premier League siguen al extremo, y Revista Semana señala que entre ellos figura un actual campeón de la Champions League, aunque ninguno de los medios revela la identidad de los clubes ni el monto exacto pedido por Vasco.

La situación queda en fase de seguimiento: los clubes ingleses evalúan la operación mientras el jugador continúa en Brasil, y cualquier avance dependerá de que se concrete una oferta formal que cumpla la valoración del club carioca.

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Respuestas rápidas

¿Qué clubs de la Premier League están interesados en Carlos Andrés Gómez?

La cobertura menciona tres equipos, incluido un campeón de Champions, pero no revela sus nombres.

¿Cuál es el precio que pide Vasco da Gama?

AS Colombia indica que el club fijó una cifra, pero el monto exacto no se ha hecho público en los artículos.

¿Hay ya una oferta formal sobre la mesa?

No. Los medios describen interés y seguimiento, sin mencionar ofertas concretas presentadas al club brasileño.

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Vasco da Gama Carlos Andrés Gómez Premier League mercado de fichajes fútbol colombiano

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