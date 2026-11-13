Ancelotti calma a clubes tras polémica con Raphinha: "su salud es prioridad"

Según ESPN Deportes, el técnico italiano buscó desactivar el conflicto asegurando que no se forzará al jugador si no está en condiciones óptimas. Ese mismo día, Ancelotti confirmó a RFI que el período de pruebas en la selección ha finalizado, señalando una definición clara del plantel de cara a los compromisos oficiales.

Diario AS recoge sus palabras sobre la necesidad de apoyar a los futbolistas que no tienen minutos en sus clubes, mientras Olé y Sports Illustrated adelantan el posible once titular para el duelo contra Japón en Singapur. La selección brasileña afronta ahora el partido ante Japón con una convocatoria definida y el mensaje de que el bienestar físico de los jugadores prevalece sobre exigencias externas.

La gestión de cargas y la relación con los clubes europeos seguirán siendo claves en la preparación hacia el Mundial.