Ancelotti calma a clubes tras polémica con Raphinha: "su salud es prioridad"
Ancelotti prioriza la salud de Raphinha y cierra el período de pruebas con Brasil antes de enfrentar a Japón.
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Cobertura (5)
- Brasil en medio de la renovación: el 11 de Ancelotti en Singapur :: Olé Olé · hace 4 h
- Ancelotti: “Tenemos que apoyar a los que no juegan con sus clubes” Diario AS · hace 4 h
- Ancelotti afirma que acabó el período de pruebas en la selección brasileña RFI · hace 4 h
- La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a Japón Sports Illustrated · hace 4 h
- Ancelotti calma a clubes tras polémica con Raphinha: "su salud es prioridad" ESPN Deportes · hace 4 h
El resumen
Según ESPN Deportes, el técnico italiano buscó desactivar el conflicto asegurando que no se forzará al jugador si no está en condiciones óptimas. Ese mismo día, Ancelotti confirmó a RFI que el período de pruebas en la selección ha finalizado, señalando una definición clara del plantel de cara a los compromisos oficiales.
Diario AS recoge sus palabras sobre la necesidad de apoyar a los futbolistas que no tienen minutos en sus clubes, mientras Olé y Sports Illustrated adelantan el posible once titular para el duelo contra Japón en Singapur. La selección brasileña afronta ahora el partido ante Japón con una convocatoria definida y el mensaje de que el bienestar físico de los jugadores prevalece sobre exigencias externas.
La gestión de cargas y la relación con los clubes europeos seguirán siendo claves en la preparación hacia el Mundial.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Ancelotti sobre la situación de Raphinha?
Afirmó que la salud del jugador es prioridad y que no se le forzará a jugar si no está en condiciones, calmando la polémica con su club.
¿Qué significa que acabó el período de pruebas en la selección brasileña?
Indica que Ancelotti ha definido el grupo de jugadores con los que contará para los partidos oficiales, cerrando la etapa de evaluación.
¿Cuál es el próximo partido de Brasil y qué se sabe de la alineación?
Brasil enfrentará a Japón en Singapur; Olé y Sports Illustrated anticipan el posible once titular, aunque la confirmación oficial depende del cuerpo técnico.
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