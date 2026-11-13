El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

Las empresas tecnológicas e inversoras en el sector enfrentan caídas bursátiles y la advertencia de que un mayor endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia podría perturbar la cadena de suministro global. Esta tensión comercial se intensifica tras conocerse que una empresa china, fundada por la supuesta amante de Huang, logró adquirir semiconductores vetados de Nvidia a través de Singapur, según la información difundida por medios como Bloomberg e Infobae.

En el ámbito político, el escándalo en torno a NVIDIA ha derivado en peticiones por parte de los principales demócratas para destituir a Howard Lutnick, considerado el siguiente alto cargo de la administración de Trump bajo escrutinio, tal como recogen coberturas de Fox News. La cobertura no detalla los próximos pasos oficiales ni especifica las medidas concretas que adoptarán los reguladores internacionales frente al flujo de estos componentes a través de terceros países.