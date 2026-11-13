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El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

Las acciones de inteligencia artificial en China caen ante el temor de nuevas restricciones a los semiconductores por parte de Estados Unidos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur
  • Punto central: Las acciones de inteligencia artificial en China caen ante el temor de nuevas restricciones a los semiconductores por parte de Estados Unidos.
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Cobertura (6)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances4.1 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 13 nov, 14:09 UTC
🇫🇷 Frances 13 nov, 10:06 UTC · Le Monde.fr
🇬🇧 Ingles 13 nov, 14:52 UTC · Forbes

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Las empresas tecnológicas e inversoras en el sector enfrentan caídas bursátiles y la advertencia de que un mayor endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia podría perturbar la cadena de suministro global. Esta tensión comercial se intensifica tras conocerse que una empresa china, fundada por la supuesta amante de Huang, logró adquirir semiconductores vetados de Nvidia a través de Singapur, según la información difundida por medios como Bloomberg e Infobae.

En el ámbito político, el escándalo en torno a NVIDIA ha derivado en peticiones por parte de los principales demócratas para destituir a Howard Lutnick, considerado el siguiente alto cargo de la administración de Trump bajo escrutinio, tal como recogen coberturas de Fox News. La cobertura no detalla los próximos pasos oficiales ni especifica las medidas concretas que adoptarán los reguladores internacionales frente al flujo de estos componentes a través de terceros países.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 47 min.

Respuestas rápidas

¿Qué empresas y mercados se han visto afectados?

Las acciones de inteligencia artificial chinas registran caídas debido al temor a nuevas restricciones de Estados Unidos sobre los chips.

¿Cómo llegaron los componentes vetados a China?

Una empresa china fundada por la supuesta amante de Huang consiguió chips prohibidos de Nvidia a través de Singapur.

¿Qué figura política está en el centro de la controversia?

Howard Lutnick es el alto cargo de Trump al que los principales demócratas quieren remover en medio del escándalo de NVIDIA.

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Nvidia China Estados Unidos Howard Lutnick Singapur Inteligencia Artificial

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