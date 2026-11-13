El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur
Las acciones de inteligencia artificial en China caen ante el temor de nuevas restricciones a los semiconductores por parte de Estados Unidos.
- Clave informativa: El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur
- Punto central: Las acciones de inteligencia artificial en China caen ante el temor de nuevas restricciones a los semiconductores por parte de Estados Unidos.
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Cobertura (6)
- Lutnick acordó testificar sobre las ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia a China. es.qz.com · hace 4 h
- China advierte de que el endurecimiento de las restricciones de Estados Unidos a los chips podría perturbar la cadena de suministro global MarketScreener España · hace 4 h
- Las acciones de IA chinas caen por temor a nuevas restricciones de chips de EE.UU. Yahoo Finanzas · hace 4 h
- Howard Lutnick es el siguiente alto cargo de Trump al que los principales demócratas quieren echar en medio del escándalo de NVIDIA Fox News · hace 4 h
- Una empresa china fundada por la supuesta amante de Huang consiguió chips vetados de Nvidia, según Bloomberg France 24 · hace 4 h
- El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur Infobae · hace 4 h
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El resumen
Las empresas tecnológicas e inversoras en el sector enfrentan caídas bursátiles y la advertencia de que un mayor endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia podría perturbar la cadena de suministro global. Esta tensión comercial se intensifica tras conocerse que una empresa china, fundada por la supuesta amante de Huang, logró adquirir semiconductores vetados de Nvidia a través de Singapur, según la información difundida por medios como Bloomberg e Infobae.
En el ámbito político, el escándalo en torno a NVIDIA ha derivado en peticiones por parte de los principales demócratas para destituir a Howard Lutnick, considerado el siguiente alto cargo de la administración de Trump bajo escrutinio, tal como recogen coberturas de Fox News. La cobertura no detalla los próximos pasos oficiales ni especifica las medidas concretas que adoptarán los reguladores internacionales frente al flujo de estos componentes a través de terceros países.
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Respuestas rápidas
¿Qué empresas y mercados se han visto afectados?
Las acciones de inteligencia artificial chinas registran caídas debido al temor a nuevas restricciones de Estados Unidos sobre los chips.
¿Cómo llegaron los componentes vetados a China?
Una empresa china fundada por la supuesta amante de Huang consiguió chips prohibidos de Nvidia a través de Singapur.
¿Qué figura política está en el centro de la controversia?
Howard Lutnick es el alto cargo de Trump al que los principales demócratas quieren remover en medio del escándalo de NVIDIA.
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