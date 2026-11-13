Chris Hemsworth y Elsa Pataky son víctimas de robo en su mansión en Australia
Cuatro encapuchados armados entraron en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.
- Clave informativa: Chris Hemsworth y Elsa Pataky son víctimas de robo en su mansión en Australia
- Punto central: Cuatro encapuchados armados entraron en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
People en Español y Yahoo en Español Vida y Estilo reportaron que enmascarados entraron con cuchillos a la mansión de Chris Hemsworth en Australia. El Mundo añadió que cuatro encapuchados armados accedieron a la casa mientras la familia dormía.
EL PAÍS precisó que la policía investiga el robo de tres coches en la propiedad. Primera Hora confirmó que Chris Hemsworth y Elsa Pataky fueron víctimas del robo en su mansión en Australia.
El Mundo sitúa el ingreso de los encapuchados mientras la familia dormía; People en Español describe la entrada con cuchillos sin precisar si los ocupantes estaban despiertos. La policía investiga el robo de los tres vehículos; no se han dado a conocer detenciones ni el estado de los coches sustraídos.
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Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky?
Cuatro encapuchados armados entraron en la propiedad en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.
¿Quiénes reportaron el robo?
People en Español, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Mundo, EL PAÍS y Primera Hora.
¿Qué investiga la policía?
El robo de tres coches en la mansión de la pareja en Australia.
Cobertura (7)
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