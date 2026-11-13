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Chris Hemsworth y Elsa Pataky son víctimas de robo en su mansión en Australia

Cuatro encapuchados armados entraron en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: Chris Hemsworth y Elsa Pataky son víctimas de robo en su mansión en Australia
  • Punto central: Cuatro encapuchados armados entraron en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

People en Español y Yahoo en Español Vida y Estilo reportaron que enmascarados entraron con cuchillos a la mansión de Chris Hemsworth en Australia. El Mundo añadió que cuatro encapuchados armados accedieron a la casa mientras la familia dormía.

EL PAÍS precisó que la policía investiga el robo de tres coches en la propiedad. Primera Hora confirmó que Chris Hemsworth y Elsa Pataky fueron víctimas del robo en su mansión en Australia.

El Mundo sitúa el ingreso de los encapuchados mientras la familia dormía; People en Español describe la entrada con cuchillos sin precisar si los ocupantes estaban despiertos. La policía investiga el robo de los tres vehículos; no se han dado a conocer detenciones ni el estado de los coches sustraídos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 59 min.

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Cuatro encapuchados armados entraron en la propiedad en Australia mientras la familia dormía y robaron tres coches.

¿Quiénes reportaron el robo?

People en Español, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Mundo, EL PAÍS y Primera Hora.

¿Qué investiga la policía?

El robo de tres coches en la mansión de la pareja en Australia.

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Chris Hemsworth Elsa Pataky robo Australia mansión

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