Chris Hemsworth y Elsa Pataky son víctimas de robo en su mansión en Australia

People en Español y Yahoo en Español Vida y Estilo reportaron que enmascarados entraron con cuchillos a la mansión de Chris Hemsworth en Australia. El Mundo añadió que cuatro encapuchados armados accedieron a la casa mientras la familia dormía.

EL PAÍS precisó que la policía investiga el robo de tres coches en la propiedad. Primera Hora confirmó que Chris Hemsworth y Elsa Pataky fueron víctimas del robo en su mansión en Australia.

El Mundo sitúa el ingreso de los encapuchados mientras la familia dormía; People en Español describe la entrada con cuchillos sin precisar si los ocupantes estaban despiertos. La policía investiga el robo de los tres vehículos; no se han dado a conocer detenciones ni el estado de los coches sustraídos.