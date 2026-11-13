Los vínculos de Alice Huang con Beijing y el fundador de Nvidia dividen a funcionarios de Estados Unidos
Los vínculos de Alice Huang con Beijing y el fundador de Nvidia generan divisiones entre los funcionarios de Estados Unidos.
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Cobertura (4)
- Wall Street tiene jornada agitada por Nvidia y el petróleo, pero recupera terreno al cierre Chicago Tribune · hace 5 h
- Infidelidades y espionaje en la mayor empresa de IA del mundo: el escándalo que ha hecho dimitir al fundador de ‘Nvidia’ EL PAÍS · hace 5 h
- Cómo el visionario de la IA Jensen Huang cayó en desgracia por sus malas decisiones amorosas BBC · hace 5 h
- Los vínculos de Alice Huang con Beijing y el fundador de Nvidia dividen a funcionarios de Estados Unidos CNN en Español · hace 5 h
El resumen
La dimisión del fundador de Nvidia, Jensen Huang, tras un escándalo que involucra infidelidades y espionaje, ha sacudido a la mayor empresa de inteligencia artificial del mundo. La caída en desgracia del visionario de la IA ha generado repercusiones financieras, evidenciadas en una jornada agitada en Wall Street marcada tanto por Nvidia como por el petróleo, aunque el mercado logró recuperar terreno al cierre.
La situación se complica debido a los vínculos de Alice Huang con Beijing y con el propio fundador de Nvidia, lo cual mantiene divididos a los funcionarios de Estados Unidos. La cobertura de medios como CNN en Español, BBC, EL PAÍS y Chicago Tribune expone la magnitud de este caso, cuyos detalles completos y futuras ramificaciones políticas y económicas aún no han sido especificados por los reportes disponibles.
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Respuestas rápidas
¿Quién ha dimitido en Nvidia?
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido tras un escándalo.
¿Qué divisiones existen entre los funcionarios de Estados Unidos?
Los funcionarios están divididos debido a los vínculos de Alice Huang con Beijing y con el fundador de Nvidia.
¿Cómo reaccionó el mercado financiero?
Wall Street tuvo una jornada agitada por Nvidia y el petróleo, pero logró recuperar terreno al cierre.
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