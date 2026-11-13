Los vínculos de Alice Huang con Beijing y el fundador de Nvidia dividen a funcionarios de Estados Unidos

La dimisión del fundador de Nvidia, Jensen Huang, tras un escándalo que involucra infidelidades y espionaje, ha sacudido a la mayor empresa de inteligencia artificial del mundo. La caída en desgracia del visionario de la IA ha generado repercusiones financieras, evidenciadas en una jornada agitada en Wall Street marcada tanto por Nvidia como por el petróleo, aunque el mercado logró recuperar terreno al cierre.

La situación se complica debido a los vínculos de Alice Huang con Beijing y con el propio fundador de Nvidia, lo cual mantiene divididos a los funcionarios de Estados Unidos. La cobertura de medios como CNN en Español, BBC, EL PAÍS y Chicago Tribune expone la magnitud de este caso, cuyos detalles completos y futuras ramificaciones políticas y económicas aún no han sido especificados por los reportes disponibles.