Wall Street cerró en rojo por el desplome de Nvidia tras la salida de Jensen Huang y la presión sobre las tecnológicas
Wall Street cerró en rojo el 12 de noviembre arrastrado por la caída de Nvidia tras la salida de Jensen Huang.
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El resumen
Los principales índices estadounidenses terminaron la sesión del 12 de noviembre con pérdidas: el Dow Jones Industrial Average cedió un 0,36%, según Investing.com México. La cobertura coincide en el dato de cierre y en el catalizador inmediato, pero diverge en la narrativa intradía.
AP News describe una jornada agitada con recuperación parcial al cierre gracias al petróleo, mientras FXStreet señala que el repunte tecnológico compensó la venta posterior al IPC. Yahoo y Bitfinanzas sitúan el foco en la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia ya en la preapertura, y Infobae resume el cierre en rojo atribuyéndolo directamente a la salida de Huang y la presión sobre las tecnológicas.
Lo que queda por confirmar es si la salida de Huang fue voluntaria o forzada, quién asumirá el mando y cómo reaccionarán los fondos cotizados y los futuros en las próximas sesiones. Tampoco está claro si la recuperación parcial mencionada por AP se consolidará o si la incertidumbre de liderazgo seguirá lastrando al sector.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 48 min.
Cobertura (8)
- Wall Street cayó afectado por la pérdida de NVIDIA Yahoo · hace 5 h
- Nvidia recurre a la directora financiera Colette Kress para estabilizar la situación tras la salida de Jensen Huang. Quartz · hace 5 h
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.36% Investing.com México - Finanzas, Bolsa y Forex · hace 5 h
- Wall Street: Preapertura con tecnología, lujo y criptoactivos bajo presión Bitfinanzas · hace 6 h
- Los fondos cotizados en bolsa y los futuros de renta variable bajan antes de la apertura del mercado el jueves en medio de la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia. Yahoo · hace 6 h
- S&P 500: El repunte tecnológico compensa la venta posterior al IPC FXStreet · hace 6 h
- Wall Street tiene jornada agitada por Nvidia y el petróleo, pero recupera terreno al cierre AP News · hace 6 h
- Wall Street cerró en rojo por el desplome de Nvidia tras la salida de Jensen Huang y la presión sobre las tecnológicas Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto cayó el Dow Jones el 12 de noviembre?
El Dow Jones Industrial Average perdió un 0,36% en el cierre de esa sesión, según Investing.com México.
¿Qué provocó la caída de Nvidia?
La salida de Jensen Huang como CEO de la compañía, anunciada ese mismo día.
¿Hubo recuperación durante la jornada?
AP News indica que el mercado recuperó terreno al cierre, mientras FXStreet apunta a un repunte tecnológico que compensó la venta inicial; el cierre final fue en rojo.
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