Wall Street cerró en rojo por el desplome de Nvidia tras la salida de Jensen Huang y la presión sobre las tecnológicas

Los principales índices estadounidenses terminaron la sesión del 12 de noviembre con pérdidas: el Dow Jones Industrial Average cedió un 0,36%, según Investing.com México. La cobertura coincide en el dato de cierre y en el catalizador inmediato, pero diverge en la narrativa intradía.

AP News describe una jornada agitada con recuperación parcial al cierre gracias al petróleo, mientras FXStreet señala que el repunte tecnológico compensó la venta posterior al IPC. Yahoo y Bitfinanzas sitúan el foco en la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia ya en la preapertura, y Infobae resume el cierre en rojo atribuyéndolo directamente a la salida de Huang y la presión sobre las tecnológicas.

Lo que queda por confirmar es si la salida de Huang fue voluntaria o forzada, quién asumirá el mando y cómo reaccionarán los fondos cotizados y los futuros en las próximas sesiones. Tampoco está claro si la recuperación parcial mencionada por AP se consolidará o si la incertidumbre de liderazgo seguirá lastrando al sector.