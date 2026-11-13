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Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre Jhon Durán: ¿volverá a la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre el futuro de Jhon Durán en la Selección Colombia tras su larga ausencia.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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Cobertura (5)

El resumen

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se pronunció en conferencia de prensa sobre la situación del delantero Jhon Jáder Durán y la posibilidad de su retorno al equipo nacional. La cobertura destaca el mensaje enviado por el estratega al jugador, donde mencionó que &quot;están bloqueados&quot;, en medio de cuestionamientos sobre el recambio generacional y la persistente mención a figuras históricas como James Rodríguez dentro del entorno del combinado nacional.

La información disponible no especifica si existirá una convocatoria inmediata para el delantero ni detalla los motivos exactos del bloqueo mencionado por el cuerpo técnico, aspectos que la cobertura actual omite por completo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 45 min.

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán?

Néstor Lorenzo se refirió a la posibilidad de su regreso y señaló que "están bloqueados", además de enviarle un mensaje tras su larga ausencia.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones?

La noticia fue reportada por Infobae, Revista Semana, Colombia.com, Noticias Caracol y Futbolred.

¿Se confirmó el regreso de Jhon Durán a la selección?

No, la cobertura actual no especifica si el jugador volverá a ser convocado al equipo.

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