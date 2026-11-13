Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre Jhon Durán: ¿volverá a la Selección Colombia?

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se pronunció en conferencia de prensa sobre la situación del delantero Jhon Jáder Durán y la posibilidad de su retorno al equipo nacional. La cobertura destaca el mensaje enviado por el estratega al jugador, donde mencionó que "están bloqueados", en medio de cuestionamientos sobre el recambio generacional y la persistente mención a figuras históricas como James Rodríguez dentro del entorno del combinado nacional.

La información disponible no especifica si existirá una convocatoria inmediata para el delantero ni detalla los motivos exactos del bloqueo mencionado por el cuerpo técnico, aspectos que la cobertura actual omite por completo.